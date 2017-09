EEW verbrennt im ersten Halbjahr 2,2 Mio Tonnen Abfall

Der Müllverbrenner EEW Energy from Waste hat in seinen 18 Anlagen in Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres insgesamt 2,197 Mio Tonnen Abfall verbrannt. Der Stromabsatz lag bei 790 Mio Kilowattstunden. Das geht aus dem Zwischenbericht des chinesischen Mutterkonzern Beijing Enterprises Holdings Limited (BEHL) hervor. Vergleichszahlen zum Vorjahr liegen nicht vor, da BEHL EEW erst Anfang März 2016 vollständig vom schwedischen Finanzinvestor EQT übernommen hatte. Von März bis Juni 2016 lag der Durchsatz bei 1,53 Mio Tonnen.

Der von EEW im ersten Halbjahr erwirtschaftete Umsatz wird mit 2,32 Mrd Hongkong-Dollar, also rund 260 Mio € angegeben. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belief sich auf 85,6 Mio €.

Außer den EEW-Anlagen in Übersee betreibt BEHL über die Töchter Beijing Enterprises Environment Group und Beijing Enterprises Holdings Environment Technology noch eine Reihe von Abfallbehandlungsanlagen in China. Insgesamt wurden in den chinesischen Anlagen im ersten Halbjahr den Angaben zufolge 1,602 Mio Tonnen Abfall behandelt, 390 Mio Kilowattstunden Strom produziert und ein Umsatz von 560 Mio HK-Dollar erwirtschaftet.

BEHL hat sich für das zweite Halbjahr 2017 das Ziel gesetzt, die chinesischen Anlagen zu modernisieren und deren Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Hierzu sollen fortschrittliche Technik und Geschäftsprozesse von EEW auf die heimischen Anlagen übertragen werden.

