EEW steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2018

Der Helmstedter Müllverbrenner EEW hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2018 mehr umgesetzt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wie dem in der vergangenen Woche veröffentlichten Halbjahresbericht des chinesischen Mutterkonzerns Beijing Enterprises Holdings Limited (BEHL) zu entnehmen ist, stiegen die Umsatzerlöse von EEW in den ersten sechs Monaten um 8,5 Prozent auf 2,52 Mrd Hongkong-Dollar (HKD). Dies entspräche – den aktuellen Wechselkurs von 0,1096 € zu Grunde gelegt - einem Wert von rund 277 Mio €. Weil dabei jedoch Wechselkurseffekte unberücksichtigt bleiben, ist der tatsächliche Umsatz in Euro derzeit öffentlich nicht bekannt.

Die Umsatzsteigerung ist zum Teil auf einen höheren Durchsatz zurückzuführen. Wie dem Halbjahresbericht der BEHL weiter zu entnehmen ist, stieg die von EEW thermisch verwertete Abfallmenge im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 um 3,8 Prozent auf 2,28 Mio Tonnen. Die abgesetzte Strommenge stieg darüber hinaus im ersten Halbjahr um 5,1 Prozent auf 0,83 Mrd Kilowattstunden (kWh).

Finanziell äußerst erfolgreiches erstes Halbjahr für BEHL

Im chinesischen Entsorgungsmarkt behandelte BEHL nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr rund 2,08 Mio Tonnen Abfall – etwa 30 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die mit der thermischen Abfallverwertung erzeugte Energiemenge stieg um 41 Prozent auf 0,55 Mrd kWh an.

Auch finanziell war es ein äußerst erfolgreiches erstes Halbjahr für BEHL: Der Konzernumsatz stieg von 27,6 Mrd HKD im ersten Halbjahr 2017 auf 34,35 Mrd HKD in den ersten sechs Monaten 2018. Das entspricht einer Steigerung um 24,5 Prozent. Der Nettogewinn stieg um 13 Prozent auf 4,27 Mrd HKD, nach 3,78 Mrd HKD im ersten Halbjahr 2017.