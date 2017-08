EEW gibt Schuldscheine für über 300 Mio € aus

Der Müllverbrenner EEW hat in der vergangenen Woche bei Banken und institutionellen Anlegern über 300 Mio € eingesammelt. Wie das Unternehmen mitteilte, habe man zum ersten Mal ein großvolumiges Schuldscheindarlehen platziert. Der aus fester und variabler Verzinsung bestehende Schuldschein wurde mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren begeben. Aufgrund der hohen Nachfrage sei das anfängliche Emissionsvolumen von 300 Mio € deutlich aufgestockt worden.

Wie viel Geld Deutschlands größter Müllverbrenner genau einsammeln konnte, war auch auf Nachfrage nicht zu erfahren. Aufgrund der sehr guten Resonanz hätten alle Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden können, so EEW.

Die Helmstedter haben damit nach eigenen Angaben das derzeit günstige Zinsumfeld am Kapitalmarkt genutzt, um sich langfristig Finanzmittel zu sichern. Darüber hinaus diversifiziere EEW mit dem Schuldscheindarlehen seine Finanzierungsquellen. Mit dem Geld will das Unternehmen einerseits ein Gesellschafterdarlehen zurückzahlen. Der andere Teil des Emissionserlöses solle für „allgemeine Unternehmenszwecke“ im Rahmen der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens genutzt werden, so EEW-Finanzchef Markus Hauck.

