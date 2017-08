EEW beliefert Chemiepark in Delfzijl weiterhin mit Dampf

Der Müllverbrenner EEW wird weiterhin den Chemiepark in Delfzijl mit Prozessdampf beliefern. Wie EEW mitteilte, haben Vertreter des Helmstedter Unternehmens und des Chemiekonzerns Akzo Nobel Industrial Chemicals heute in Berlin einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Die Lieferung von Prozessdampf aus der Müllverbrennungsanlage Delfzijl wird damit für weitere 15 Jahre bis Ende 2033 fortgesetzt.

EEW hatte vor etwa einem Jahr mitgeteilt, die thermische Abfallverwertungsanlage im niederländischen Delfzijl auszubauen und um eine dritte Verbrennungslinie mit einer Jahreskapazität von 192.000 Tonnen zu erweitern.

Mehr Prozessdampf mit dritter Verbrennungslinie

Die neue Verbrennungslinie in Delfzijl soll insbesondere für den britischen Entsorgungsmarkt zur Verfügung stehen und 70 Mio € kosten. Unter anderem der britische Entsorger Shanks wird zehn Jahre lang jährlich rund 100.000 Tonnen Abfall nach Delfzijl liefern und die neue Verbrennungslinie so zu einem Großteil auslasten.

„Wenn wir in Delfzijl unsere dritte Verbrennungslinie 2018 in Betrieb nehmen, werden wir 576.000 Tonnen Abfall pro Jahr verwerten und in der Lage sein, mehr als eine Mio Megawattstunden Prozessdampf an Akzo Nobel zu liefern“, sagte der Technische Geschäftsführer von EEW Delfzijl, Horst Bieber. Damit könne EEW die Versorgung von Akzo Nobel mit Prozessdampf weiter erhöhen, so Bieber weiter. Akzo Nobel stellt unter anderem Farben und Lacke her.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.