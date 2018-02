EBS-Importe aus England 2017 gesunken

Die englischen Ausfuhren an Ersatzbrennstoffen (EBS) haben im Jahr 2016 vorerst ihren Zenit erreicht. Erstmals seit die britische Umweltbehörde (Environment Agency) 2010 den Export von sogenannten Refuse Derived Fuel (RDF) bzw. Solid Recovered Fuel (SRF) erlaubt hat, sind die Exportmengen in 2017 leicht auf 3,20 Mio Tonnen (Vorjahr: 3,22 Mio t) gesunken. Rückgänge verzeichnet die EA unter anderem im Exporthandel nach Deutschland, was sich mit Aussagen der deutschen Verbrennungsanlagenbetreiber deckt.

Auch in die Niederlande und Belgien sowie insbesondere nach Dänemark wurden aus England weniger aufbereitete Abfälle zur energetischen Verwertung geliefert. Dieser Nachfrageabfall konnte aber fast gänzlich durch Mehrexporte in die arrivierten Absatzmärkte Schweden und Norwegen sowie die Erschließung neuer Märkte wie Polen und Bulgarien kompensiert werden.

Mit 641.200 Tonnen lagen die britischen EBS-Exporte nach Deutschland rund 53.000 Tonnen bzw. neun Prozent niedriger als in 2016. Vor allem die Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage (GMVA) Niederrhein und die im deutsch-niederländischen Grenzgebiet liegende EVI Abfallverwertung haben ihre Importe aus England deutlich zurückgefahren. Dagegen hat Deutschlands größter Verbrenner EEW seine EBS-Einfuhrmengen aus England weiter erhöht. Auf deutscher Seite als Abnehmer englischer Ersatzbrennstoffe neu hinzugekommen ist zudem die Romonta Reststoffverwertungsgesellschaft, die am Standort Amsdorf zwei mit Abfällen betriebene Dampferzeuger betreibt.

Eine ausführliche Auswertung der aktuell von der Environment Agency veröffentlichten Daten finden Sie in EUWID Recycling und Entsorgung 07/2018.

