E-Schrott- und Batterierecycler TES geht an südkoreanische SK Ecoplant

Die TES-Gruppe bekommt einen neuen Eigentümer. Der Finanzinvestor Navis Capital Partners verkauft den international tätigen Recycler von E-Schrott und Batterien für eine Mrd US-Dollar an den südkoreanischen Bau- und Umweltkonzern SK Ecoplant. Eine Vereinbarung zur Übernahme von 100 Prozent der Anteile an TES haben beide Unternehmen Anfang der Woche in Singapur unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion ist für das zweite Quartal geplant.

TES wurde 2005 gegründet und bietet umfassende Dienstleistungen für technologische Geräte während ihres gesamten Lebenszyklus an – von der Bereitstellung über die Stilllegung bis hin zum Recycling und der Wiederverwendung am Ende des Lebenszyklus. Außerdem will sich das Unternehmen verstärkt im Recycling von Lithium-Akkus engagieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur verfügt nach eigenen Angaben über 43 Standorte in 21 Ländern in Asien, Europa, den USA, Australien und Neuseeland.

In Deutschland ist TES seit der Übernahme der Elektro-Geräte Recycling GmbH in Herten (EGR) im Jahr 2018 ebenfalls aktiv. In den Niederlanden plant das Unternehmen zudem eine neue Anlage zur Verwertung von Lithium-Batterien. Dem Vorbild zweier bereits bestehender Anlagen in Singapur sowie im französischen Grenoble folgend soll im Rotterdamer Hafen laut einer früheren Mitteilung bis Ende 2022 eine Recyclinganlage mit einer Jahreskapazität von 10.000 Tonnen im Jahr entstehen.

Die Übernahme von TES sei ein Meilenstein für SK Ecoplant auf dem Weg zu einem führenden Unternehmen auf dem exponentiell wachsenden globalen Markt für nachhaltige IT-Lifecycle-Services, erklärte Konzernchef Park Kyung-Il. Auch künftig werde SK Ecoplant in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und innovativer Technologie investieren und M&A-Aktivitäten verfolgen, um ein weltweit führender Anbieter von Umweltlösungen zu werden.

Der Konzern hat seine Wurzeln ursprünglich im Bausektor. Die bestehenden Geschäftsfelder sollen aber zunehmend um Angebote in den Bereichen Umwelt und Energie ergänzt werden. Daher erfolgte im letzten Jahr auch die Umbenennung in SK Ecoplant. In Südkorea habe man sich bereits die größten Behandlungskapazitäten in den Bereichen Müllverbrennung, Deponierung und Wasseraufbereitung gesichert, erklärt das Unternehmen. Mit der Übernahme der TES-Gruppe, die auch über einen Standort in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul verfügt, erfolgt jetzt auch der Ausbau der Aktivitäten in der Aufbereitung von Altgeräten und Batterien.

Die Private-Equity-Firma Navis hatte TES 2013 übernommen. In den letzten acht Jahren habe sich das Unternehmen zu einem Branchenführer entwickelt, der über „robuste“ Betriebsabläufe und ein globales Netz von Anlagen zur Betreuung seiner Kunden verfügt, erklärte Jean-Christophe Marti, Seniorpartner bei Navis. TES sei außerdem ideal positioniert, um bei der bevorstehenden globalen Energiewende eine Schlüsselrolle zu spielen. „SK Ecoplant, ein führendes Unternehmen auf dem koreanischen Markt für Umweltdienstleistungen, ist ideal geeignet, um TES auf die nächste Stufe zu heben“, ist Marti überzeugt.