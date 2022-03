Duale Systeme starten Ausschreibung im Mai

Die dualen Systeme starten ihre Ausschreibung Anfang Mai. Die ab 2023 laufenden Sammelaufträge für Glas und Leichtverpackungen werden ab dem 2. Mai ausgeschrieben, wie EUWID erfuhr. Wie bei den letzten Ausschreibungsrunden werden die Aufträge wochenweise in mehreren Tranchen bekannt gemacht. Abgabeschluss soll für jede Wochentranche dann zwei Monate nach dem Starttermin sein.

In Systemkreisen gibt es den Angaben zufolge unterschiedliche Vorstellungen über die Laufzeit der Verträge. Wie EUWID erfuhr, will ein Systembetreiber auch Aufträge für sechs Jahre vergeben. In der Regel haben die Sammelaufträge eine Laufzeit von drei Jahren. Üblicherweise werden von den Systembetreibern rund ein Drittel aller Sammelaufträge in den jährlichen Ausschreibungswettbewerb gegeben.

Aktuell gehen die dualen Systeme davon aus, dass in diesem Jahr in 135 Kreisen und Städten die Sammlung von Leichtverpackungen ausgeschrieben wird und in 143 Gebieten die Erfassung von Altglas.