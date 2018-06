DSD: Van Halteren geht, Deppmeyer kommt

Joerg Deppmeyer (46) ist seit dem 1. Juni 2018 Geschäftsführer Vertrieb beim Grünen Punkt. Er folgt auf Markus van Halteren (56), der dem Unternehmen seit zwölf Jahren angehört. Van Halteren wird die Geschäftsführung zum 31. Dezember dieses Jahres niederlegen und in den DSD-Beirat wechseln.

Deppmeyer war zuletzt General Manager der Ardagh-Gruppe in Weißenthurm. Zuvor war der Diplomkaufmann in verschiedenen Leitungsfunktionen bei Coca-Cola sowie der Kraft Foods Group tätig. DSD-Chef Michael Wiener dankte van Halteren, der das Unternehmen in einer seiner entscheidendsten Phasen - beim Übergang vom Monopol zum Wettbewerb - neu ausgerichtet habe.

