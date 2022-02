Drittgrößte Containerreederei transportiert keine Kunststoffabfälle mehr

Der französische Containerschiffsriese CMA CGM wird ab dem 1. Juni dieses Jahres keine Plastikabfälle mehr transportieren. Das kündigte Vorstandschef Rodolphe Saadé vergangene Woche auf dem internationalen One Ocean Summit in Brest an. Als Begründung für diese Entscheidung führte CMA CGM Schätzungen an, wonach jedes Jahr etwa zehn Mio Tonnen Plastikmüll ins Meer gelangen. Die Lagerung unter freiem Himmel sei eine Ursache für die Verschmutzung der Meere durch Plastik, aber auch das Fehlen einer Infrastruktur zur Verarbeitung von Plastikabfällen, die nicht aktiv recycelt oder wiederverwendet werden.

Durch die Beendigung des Transports von Kunststoffabfällen auf ihren Schiffen wolle CMA CGM „verhindern, dass diese Art von Abfällen an Bestimmungsorte exportiert wird, an denen eine Sortierung, ein Recycling oder eine Verwertung nicht gewährleistet werden kann“. Mit diesem Schritt reagiere man auch auf die Forderungen verschiedener NGO, so der Reedereikonzern.

Der Transport von Kunststoffabfällen sei zwar kein großes Geschäft für den Konzern, räumte Bertand Simon, Senior Vice-President, Shipping Lines, ein, aber er sei nicht ganz ohne finanzielle Auswirkungen für den Konzern. In einer Videobotschaft, die die Ankündigung zum Thema Kunststoffabfälle begleitete, sagte er, dass CMA CGM „das Äquivalent von 50.000 Containern mit Kunststoffabfällen hauptsächlich von Europa und Amerika nach Asien“ befördert. Mit einer Flotte von 545 Schiffen hat CMA CGM nach eigenen Angaben im Jahr 2020 fast 21 Mio TEU-Container transportiert. Der Konzern bezeichnet sich selbst als die drittgrößte Containerreederei der Welt.

BAN sieht Erfolg für eigene Kampagne

Die Nichtregierungsorganisation Basel Action Network (BAN) wertete die Ankündigung von CMA CGM als Erfolg für ihre vor einem Jahr gestartete „Global Shipping Lines Campaign“. BAN hat alle großen Schifffahrtslinien dazu aufgerufen, sich zu verpflichten, keinen Plastikmüll in Länder zu transportieren, die nicht in der Lage sind, diesen auf umweltverträgliche Weise zu entsorgen.