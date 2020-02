Deutschland importiert immer weniger EBS aus UK

Die Welle der britischen Ersatzbrennstoff-Lieferungen nach Deutschland ebbt weiter ab. Kannte die Entwicklung der EBS-Exporte bis 2016 nur eine Richtung und zwar nach oben, zeigt die Handelsstatistik seither eine Gegenbewegung. Laut letzte Woche von der britischen Umweltbehörde veröffentlichten Daten sind die englischen Ausfuhren nach Deutschland 2019 das dritte Jahr in Folge gesunken. Insgesamt importierte Deutschland 387.000 Tonnen so genannten Refuse derived fuel (RDF). Das waren knapp 110.000 Tonnen weniger als im Vorjahr und über 300.000 Tonnen weniger als beim Höchststand in 2016.

Der deutliche Rückgang in den vergangenen beiden Jahren dürfte vor allem mit der zuletzt sehr hohen Kapazitätsauslastung der deutschen Abfallverbrennungsanlagen und dem gestiegenen hiesigen Preisniveau zusammenhängen (siehe hierzu auch den jüngsten EUWID-Bericht zum deutschen Verbrennungsmarkt). Mit der Ankündigung einiger deutscher Marktteilnehmer, den EBS-Import künftig vollständig einzustellen, ist für 2020 ein weiterer Rückgang der Einfuhren zu erwarten.

Insgesamt hat England 2019 rund 2,62 Mio Tonnen RDF bzw. die höherwertige Ersatzbrennstoff-Qualität SRF (Solid recovered fuel) exportiert. Das waren rund 280.000 Tonnen weniger als im Vorjahr. Neben Deutschland haben unter anderem auch die Niederlande sowie Schweden und Norwegen ihre Importe deutlich reduziert. Neue Abnehmer für Ersatzbrennstoffe findet England derweil insbesondere in der südosteuropäischen Zementindustrie. Lieferungen nach Zypern, Bulgarien und Griechenland legten kräftig zu.

