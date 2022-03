Deutsche Stahlschrottimporte 2021 um ein Viertel gestiegen

Deutschlands Stahlschrottimporte sind 2021 auf den höchsten Wert seit sieben Jahren gestiegen. Laut vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes summierten sich die Einfuhren auf 5,0 Mio Tonnen, was einen Zuwachs von 25 Prozent gegenüber 2020 bedeutet. Trotzdem bleibt Deutschland mit großem Abstand Nettoexporteur von Schrott. 2021 sanken die Stahlschrottausfuhren nur leicht um zwei Prozent auf 8,5 Mio Tonnen.

Wie begehrt der Rohstoff Schrott in Deutschland im letzten Jahr war, zeigt sich auch an dessen Wert- bzw. Preisentwicklung. Laut Destatis belief sich der Einfuhrwert der gesamten Schrottimporte auf insgesamt 2,2 Mrd €, was im Vergleich zum Vorjahr ziemlich genau einer Verdopplung entspricht.

Im Jahresdurchschnitt kostete eine Tonne importierter Stahlschrott 436 € nach 260 € pro Tonne in 2020. Der durchschnittliche Pro-Tonne-Preis im Export erhöhte sich sogar von 333 auf 514 €, was für eine im Vergleich zum Import höhere Qualität der ausgeführten Schrotte spricht.

