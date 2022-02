Deutsche Altpapierimporte steigen 2021 über ein Fünftel auf ein Allzeithoch

Noch nie hat Deutschland mehr Altpapier importiert als im Jahr 2021. Wie das Statistische Bundesamt heute bekannt gab, summierten sich die Einfuhren auf insgesamt 5,3 Mio Tonnen. Das waren 21 Prozent mehr als im Vorjahr, als die deutschen Papierfabriken 4,4 Mio Tonnen Altpapier im Ausland zukauften. Gleichzeitig sind die deutschen Altpapierexporte um 16 Prozent gesunken. Mit 1,7 Mio Tonnen lagen die Ausfuhren auf dem niedrigsten Stand in der bis zum Jahr 2006 zurückreichenden Datenreihe.

Der Anstieg der Importmenge ging zudem einher mit einem deutlichen Wertzuwachs von Altpapier. Der gesamte Einfuhrwert hat sich von 520 Mio € auf 1,03 Mrd € annähernd verdoppelt. Im Jahresdurchschnitt und über alle Sorten gerechnet kostete der Altpapierimport 193 € pro Tonne, verglichen mit 119 € pro Tonne in 2020. Der geringere durchschnittliche Pro-Tonne-Preis im Export von 93 € in 2020 und 170 € in 2021 spricht für eine im Vergleich zum Import schlechtere Qualität des exportierten Altpapiers.

Wichtigster deutscher Handelspartner sowohl auf der Import- als auch der Exportseite sind die Niederlande. Knapp ein Viertel der Einfuhren wurden aus den Niederlanden angeliefert. Der Exportanteil liegt sogar bei 38 Prozent. Dabei muss allerdings einschränkend berücksichtigt werden, dass erfahrungsgemäß große Mengen Material über niederländische Zwischenhändler laufen, die aus Deutschland importiertes Altpapier anschließend weiterexportierten. Dieser Zwischenhandel wird vom Statistikamt nicht erfasst.

Einfuhren aus Frankreich und Dänemark legen am stärksten zu

Die größten Zuwächse auf der Einfuhrseite verzeichnete Destatis 2021 beim deutschen Außenhandel mit Frankreich und Dänemark. Demnach legten die Altpapierimporte aus Frankreich um 35 Prozent auf 651.000 Tonnen zu. Die Einfuhren aus Dänemark stiegen sogar um 48 Prozent auf 462.000 Tonnen. Von den Top-10-Handelspartnern sind einzig die Lieferungen aus der Schweiz leicht um zwei Prozent auf 291.000 Tonnen gesunken.

