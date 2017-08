Coca-Cola bleibt weiter hinter Recyclingzielen zurück

Der Getränkekonzern Coca-Cola bleibt beim Verpackungsrecycling weiter hinter den selbst gesteckten Zielen zurück. So konnten im letzten Jahr erneut nur rund 59 Prozent der weltweit auf den Markt gebrachten Flaschen und Dosen wiederverwendet oder recycelt werden, teilt das Unternehmen in seinem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht mit. Für 2020 hat sich der Konzern die Zielmarke von 75 Prozent gesetzt. In den letzten beiden Jahren rückte die Erreichung des Ziels allerdings weiter in die Ferne. So lag die Verwertungs- und Wiederverwendungsquote 2014 immerhin schon bei 61 Prozent.

„Unglücklicherweise haben wir den von uns angestrebten Fortschritt immer noch nicht geschafft“, erklärt Coca-Cola offen. Als Gründe dafür führt der Konzern wirtschaftliche Aspekte, regulatorische Hindernisse, eine mangelhafte Infrastruktur sowie die unzureichende Kooperation mit weiteren Akteuren an. Um das übergeordnete Problem von Abfallbehandlung und Recycling zu lösen und so auch die Recyclingquoten der eigenen Flaschen und Dosen zu steigern, bedürfe es verstärkter gemeinsamer Anstrengungen zwischen der Industrie, staatlichen Stellen und der Zivilgesellschaft, fordert das Unternehmen.

Positiv bewertet Coca-Cola die Sammel- und Recyclinganstrengungen in Westeuropa. Man sei stolz, hier 75 Prozent der 2016 auf den Markt gebrachten Flaschen und Dosen wiederverwendet oder dem Recycling zugeführt zu haben. Insgesamt liege die Quote in den Industriestaaten aber nur bei 59 Prozent und damit sogar noch leicht unter den 60 Prozent, die der Konzern für die Märkte in den Entwicklungsländern ausweist.

Beim Verpackungsmix des weltgrößten Getränkeherstellers dominierten auch im vergangenen Einweg-PET-Flaschen. Mit einem Anteil von 68 Prozent wurden zwei von drei Getränken in dieser Form an die Kunden verkauft. Dahinter folgen Dosen aus Aluminium und Stahl mit einem Anteil von 14 Prozent, Mehrwegglasflaschen mit neun Prozent und Mehrweg aus Kunststoff mit sieben Prozent. Der Anteil von Einweg-Glasflaschen lag bei zwei Prozent.

