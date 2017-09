CNIM-Konsortium bevorzugter Investor für MVA in Kuwait

Ein Konsortium des französischen Anlagenbauers CNIM mit zwei kuwaitischen Partnern ist als „bevorzugter Investor“ für eine geplante Müllverbrennungsanlage in Al Kabd in Kuwait ausgewählt worden. Die Anlage soll eine Behandlungskapazität von knapp 3.300 Tonnen pro Tag haben, was der Hälfte des Aufkommens an Siedlungsabfällen entspreche, und etwa 100 MW Strom erzeugen, teilte CNIM mit.

Das Konsortium aus CNIM, der Gulf Investment Corporation sowie der Al Mulla Group Holding wurde den Angaben zufolge von der Kuwait Authority for Partnership Projects (KAPP) nach einer Ausschreibung ausgewählt, in der von drei internationalen Konsortien Angebote vorgelegt wurden.

Der Vertrag umfasst den Bau der MVA und ihren Betrieb über 25 Jahre nach Bauabschluss. Vor der endgültigen Auftragsvergabe steht nach Aussage CNIMs unter anderem noch eine Prüfung durch den staatlichen Rechnungshof.

