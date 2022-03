Chemisches Recycling: Südpack und Clean Cycle beteiligen sich an Carboliq

Der deutsche Verpackungsproduzent Südpack und Clean Cycle, ein Family Office der niederländischen Unternehmerfamilie Last, haben sich an dem deutschen Recycler Carboliq beteiligt. Wie Carboliq-Geschäftsführer Christian Haupts gegenüber EUWID erklärte, haben die beiden Investoren eine Vereinbarung über eine langfristig angelegte Investition in die von Recenso entwickelte Carboliq-Technologie für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen unterzeichnet.

„Nicht zuletzt verfolgen wir gemeinsam die Vision, leistungsfähige flexible Packstoffe, die sich nach heutigem Stand der Technik nicht dem mechanischen Recycling zuführen lassen, kreislauffähig und somit zukunftsfähig zu machen. „Die Investition von Südpack und Clean Cycle ermöglicht uns, eine Recyclinglösung auch für diese Produkte zu schaffen und das Potenzial unserer Technologie zu nutzen“, erklärte Haupts.

Recenso, Südpack und Clean Cycle sind nach seinen Angaben nun in etwa zu fast gleichen Teilen Gesellschafter von Carboliq. Das Unternehmen betreibt in Ennigerloh eine Pilotanlage, die im Vollbetrieb jährlich etwa 2.500 Tonnen Altkunststoffe zu Pyrolyseöl verarbeiten kann.

Die Entscheidung für das Investment sei eine logische Konsequenz der Kooperation zwischen Südpack und Carboliq, die vor rund einem Jahr gestartet wurde. Ziel ist es, die verfügbaren Kapazitäten für das chemische Recycling unterschiedlichster Kunststoffe weiter auszubauen und im Sinne einer Kreislaufwirtschaft bis dato nicht recyclingfähige Packstoffe kreislauf- und somit zukunftsfähig zu machen. Die Pilotanlage von Carboliq könne in einem einstufigen Verfahren unterschiedliche Wertstoff-Fraktionen wie gemischte und kontaminierte Kunststoffabfälle zu einer Ressource verarbeiten, die für die Herstellung neuer Polymere geeignet ist.

Den vollständigen Bericht lesen Sie diese Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 12/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die Ausgabe auch als E-Paper zur Verfügung: