NRDC kritisiert chemisches Recycling als Scheinlösung

Die US-Umweltschutzorganisation NRDC (Natural Resources Defense Council) kritisiert das chemische Recycling von Kunststoffabfällen als „Scheinlösung“ und „Grünfärberei“. Die Organisation untersuchte acht Anlagen in den USA, die in Betrieb sind oder kurz davor stehen.

Der Organisation zufolge zielen fast alle Projekte darauf ab, den Kunststoffabfall durch Vergasungs- oder Pyrolyseverfahren mit hohem Energieaufwand in einen „schmutzigen Kraftstoff“ umzuwandeln. Diese Verfahren „weisen keine der ökologischen und ökonomischen Vorteile auf, die echtes Recycling bietet, das Materialien wieder zurück in den Produktionskreislauf bringt“, teilte NRDC vergangene Woche mit. Die Umweltorganisation fordert, die kritisierten Verfahren nicht mehr als „Recycling“ zu bezeichnen.

NRDC verweist unter anderem auf eine Pyrolyseanlage des Unternehmens Agilyx im US-Bundesstaat Oregon, die aus Polystyrolabfällen Styrol gewinnen soll. Agilyx habe selbst berichtet, Styrol an andere Anlagen zur energetischen Verwertung geliefert zu haben. Diese Menge habe Agilyx 2020 auf 123.800 US-Pfund (rund 56 Tonnen) beziffert, berichtet die Organisation. Agilyx verfolgt auch mehrere Projekte in Europa.

NRDC: Bei vielen chemischen RC-Verfahren entstehen gefährliche Abfälle

Der Bericht des NRDC weist ebenfalls darauf hin, dass bei vielen der Verfahren gefährliche Abfälle entstünden, die vorwiegend durch Verbrennung beseitigt würden. Agilyx habe laut Daten der US-Umweltbehörde EPA 2019 rund 225 Tonnen zur Beseitigung an sechs Anlagen geliefert. Bei den Abfällen habe es sich vorwiegend um Benzol und Schwermetalle gehandelt, heißt es.

Die Organisation weist auch darauf hin, dass den Genehmigungsdaten zufolge sechs der acht Anlagen gefährliche Schadstoffe in die Luft freisetzen oder freisetzen dürfen. Dies könne die Bevölkerung in der Nähe der Anlagen beeinträchtigen. Fünf der acht untersuchten Anlagen befänden sich in Gemeinden, in denen ein überproportional hoher Anteil der Haushalte ein Jahreseinkommen unter 25.000 US-Dollar aufweise.

Das Papier der Umweltschutzorganisation finden Sie hier.