Cewep: Müllverbrennungsanlagen sind nicht für Dioxinbelastungen verantwortlich

Müllverbrennungsanlagen sind nicht für die Belastung der Umwelt mit Dioxinen und Furanen verantwortlich. Darauf weist der europäische Verband der Betreiber von Müllververbrennungsanlagen Cewep in einer aktuellen Zusammenstellung diverser europäischer Studien zu dem Thema hin. Demnach lassen sich nur 0,2 Prozent der Dioxin-Emissionen auf die Müllverbrennung zurückführen.

Cewep reagiert damit auf eine Untersuchung von Umweltschützern in drei europäischen Ländern, die einen Zusammenhang von Dioxinbelastung und thermischer Abfallbehandlung nahelegen sollen. Die Untersuchungen, die im vergangenen Jahr stattfanden und in diesem Jahr fortgeführt werden sollen, werden von Zero Waste Europe (ZWE) koordiniert.

Zwölf wissenschaftliche Studien aus zehn Ländern

In der aktuellen Veröffentlichung fasst Cewep zwölf wissenschaftliche Studien aus zehn EU-Mitgliedstaaten zu dem Thema zusammen, die allesamt zu demselben Ergebnis kommen: Müllverbrennungsanlagen stoßen so wenige Dioxine und Furane aus, dass sie kaum messbar sind und durch den Betrieb einer Müllverbrennungsanlage konnte auch in der Umgebung keine höhere Belastung der Umwelt mit Dioxinen festgestellt werden.

Für Deutschland führt die Cewep eine Untersuchung des Bundesumweltministeriums auf. Die Studie „Müllverbrennung – ein Gefahrenherd? Abschied von der Dioxinschleuder“ ist allerdings von 2005 – damals stieg Deutschland aus der Deponierung unbehandelter Siedlungsabfälle aus – und hat damit schon ein paar Jahre auf dem Buckel.

Cewep führt die in ihrer Literaturstudie zitierten Studienergebnisse auf die strenge europäische Regulierung im Bereich der thermischen Abfallbehandlung zurück und verweist unter anderem auf die BAT-Schlussfolgerungen, die EU-rechtliche Grundlage für die Regelungen der 17. Bundesimmissionsschutz-Verordnung.

Den vollständigen Artikel lesen Sie diese Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 10/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die Ausgabe bereits ab Dienstag, 14.00 Uhr, als E-Paper zur Verfügung: