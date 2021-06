In Oslo will der gemischtwirtschaftliche MVA-Betreiber Fortum Oslo Varme CO2 abscheiden und in der Lagerstätte Northern Lights speichern. Die Pläne sind ambitioniert: Die MVA Klemetsrud in Oslo wäre die erste Müllverbrennungsanlage der Welt mit negativen CO2-Emissionen. Vielleicht deswegen hat es das Projekt in die zweite Rundes des neuen EU-Innovationsfonds geschafft. In der vergangenen Woche haben die Norweger den Förderantrag in Brüssel eingereicht – Anlass genug für ein Interview mit Jannicke Gerner Bjerkås, der CCS-Direktorin von Fortum Oslo Varme.

EUWID: Die CO 2 -Abscheidung und -Speicherung ist in Deutschland umstritten. Ist die Technologie sicher?

Bjerkås: Die CO 2 -Abscheidung gilt als sicher. Sie ist ein integraler Bestandteil mehrerer industrieller Prozesse und wird seit vielen Jahrzehnten kommerziell genutzt. In Norwegen scheidet die Firma Equinor seit über 20 Jahren CO 2 aus seinen Offshore-Anlagen ab und speichert das Kohlendioxid, indem das flüssige CO 2 in Gesteinsformationen unter der Tiefseeebene injiziert wird, ohne dass es Anlass zur Sorge gibt.

Beim Projekt von Fortum Oslo Varme in der Müllverbrennungsanlage Klemetsrud wird das CO 2 durch einen chemischen Prozess aus dem Abgas der Müllverbrennungsanlage abgeschieden. Das CO 2 wird dabei verflüssigt und zum Hafen in Oslo transportiert. Im Rahmen des Northern-Lights-Projekts wird es anschließend gesammelt und zu einem Terminal an der Westküste Norwegens transportiert. Von dort aus wird das CO 2 in eine Gesteinsformation unter der Tiefseeebene injiziert und 2.600 Meter unter dem Meeresboden der Nordsee dauerhaft gespeichert.

[...]

Könnte auch CO 2 aus Europa in Northern Lights abgelagert werden, beispielsweise aus deutschen Müllverbrennungsanlagen oder Zementwerken?

Ja, beide Phasen werden Möglichkeiten schaffen, um CO 2 aus europäischen Quellen aufzunehmen, zusätzlich zu den 800.000 Tonnen CO 2 pro Jahr, die aus dem Longship-Transportprojekt stammen werden. Dies setzt voraus, dass die beiden ersten norwegischen CO 2 -Abscheidungsprojekte realisiert werden. Dazu gehören die Projekte von Fortum Oslo Varme und von HeidelbergCement.

[...]

Wie wichtig ist CCS für das 1,5-Grad-Ziel?

Um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, müssen wir jedes Werkzeug im Werkzeugkasten nutzen. Das Speichern von CO 2 wird definitiv eines davon sein. Jetzt besteht ein klarer Bedarf, sowohl Nutzungs- als auch Speicherprojekte in Europa zu initiieren und zu fördern, um die CCUS-Industrie zum Laufen zu bringen.

Was kostet CCS und wie wirkt es sich auf den Verbrennungspreis für gemischte Siedlungsabfälle aus?

[...]

Das vollständige Interview lesen Sie in Ausgabe 26/2021 von EUWID Recycling und Entsorgung. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die Ausgabe bereits als E-Paper zur Verfügung: