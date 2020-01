CCS aus Schweizer MVA kostet rund 220 Franken pro Tonne

Die Abscheidung von Kohlendioxid (CO 2 ) aus Müllverbrennungsanlagen in der Schweiz und die Speicherung in Norwegen sind sehr teuer. Wissenschaftler der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich kommen in aktuellen Berechnungen für CO 2 -Abscheidung und -Verflüssigung sowie Transport und Speicherung im norwegischen CCS-Projekt "Northern Lights" auf Kosten von insgesamt 220 Schweizer Franken pro Tonne CO 2 – etwa 200 € pro Tonne. Die Berechnungen haben die Wissenschaftler bei einer Tagung des Verbands der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA) vorgestellt.

Allein für die Abscheidung und Verflüssigung des Kohlendioxids setzt die ETH Zürich rund 130 € pro Tonne an. Da es kein transnationales CO 2 -Pipelinenetz in Europa gibt, muss das verflüssigte CO 2 mit Hilfe herkömmlichen Transportmitteln wie Lkw, Zug oder Schiff nach Norwegen zur Speicherung verbracht werden. Etwa 90 € pro Tonne soll das nach Angaben der ETH Zürich kosten, so dass – zumindest in den Anfangsjahren – Gesamtkosten von 220 € pro Tonne entstehen.

Allerdings gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die Kosten sich im Laufe der Zeit auf etwa 110 € pro Tonne halbieren könnten, sollte CCS in der EU eine entsprechend breite Anwendung finden. In diesem Fall rechnen die Wissenschaftler insbesondere bei der CO 2 -Abscheidung mit sinkenden Kosten, die auf rund 50 € pro Tonne fallen könnten. Auch die Transportkosten zum Rotterdamer Hafen könnten auf 20 € pro Tonne sinken und sich damit mehr als halbieren.

Kaum Anreize und geringe Einnahmen

Die mit der CO 2 -Abscheidung und -Speicherung zu erzielenden Einnahmen liegen deutlich unter den Kosten – selbst wenn man optimistisch ist und den durch Skaleneffekte deutlich niedrigeren Entsorgungspreis pro Tonne ansetzt. Die Anreize zur Abscheidung und Speicherung von CO 2 sind in der Schweiz vergleichbar gering wie in Deutschland. Einen Malus für CO 2 -Emissionen aus der Müllverbrennung gibt es nicht, denn die thermische Abfallverwertung ist weder in den Emissionshandel einbezogen noch wird sonst eine CO 2 -bezogene Abgabe fällig.