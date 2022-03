Carbios und Indorama Ventures planen PET-Recyclinganlage im Osten Frankreichs

Das französische Start-up Carbios wird seine erste großtechnische Anlage für das enzymatische Recycling von PET gemeinsam mit dem thailändischen PET-Hersteller Indorama Ventures umsetzen. Sie soll 2025 und in Betrieb gehen und eine Aufbereitungskapazität von 50.000 Tonnen PET-Abfällen jährlich haben. Sie steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Erteilung von Bau- und Betriebsgenehmigungen und der Vereinbarungen der beiden Unternehmen über ihre Zusammenarbeit, wie Carbios und Indorama Ventures Ende Februar bekanntgaben.

Als Standort für die Anlage ist das Indorama-Werk in Longlaville (Longsdorf) in Ostfrankreich nahe der luxemburgischen Grenze vorgesehen. Das Investitionsvolumen beträgt nach Angaben der Projektpartner rund 150 Mio € für die Technologie von Carbios einschließlich einer zusätzlichen Aufreinigungsstufe, die in das Verfahren integriert worden sei. Weitere geschätzte 50 Mio € seien für die Vorbereitung der Infrastruktur vorgesehen, teilten die Unternehmen mit.

Carbios rechnet mit finanzieller Unterstützung der französischen Zentralregierung und der Region Grand Est, vorbehaltlich der Genehmigung der Beihilfen durch die EU-Kommission und des Abschlusses der entsprechenden Vereinbarungen. Die Europäische Investitionsbank (EIB) gab Ende Dezember ein Darlehen in Höhe von 30 Mio € für das Unternehmen bekannt.

Prüfung der Umsetzung des Carbios-Recyclingverfahrens an weiteren Standorten

Carbios und Indorama Ventures wollen in den nächsten Monaten technische und wirtschaftliche Machbarkeitsstudien für die geplante Anlage durchführen. Abhängig von deren Ergebnissen werde der thailändische Konzern in das Projekt investieren und die Umsetzung des von Carbios entwickelten Recyclingverfahrens an weiteren Produktionsstandorten prüfen, teilten die Unternehmen mit.

