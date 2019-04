bvse fordert Verbesserungen bei der Verpackungssammlung

Für eine Steigerung der Recyclingquoten beim Verpackungsmüll muss aus Sicht des Bundesverbands Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse) vor allem die Qualität bei der Sammlung und Erfassung verbessert werden. Daher sollten die Bürger im Rahmen regelmäßiger und überregionaler Kampagnen über den Sinn und Zweck und die Art und Weise der getrennten Sammlung informiert werden, erklärte bvse-Geschäftsführer Eric Rehbock bei einem Fachgespräch des Bundestagsumweltausschusses. „Auch die modernsten Sortieranlagen scheitern, wenn schlechtes Inputmaterial auf die Sortierbänder kommt“, sagte er heute in Berlin.

Darüber hinaus sollten aber auch die Sammelsysteme vor Ort nach Qualitätsgesichtspunkten optimiert werden. Es dürfe keinen Verschiebebahnhof von der Restmülltonne in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne geben, fordert Rehbock mit Verweis auf die sinkende Sammelqualität durch steigende Restmüllmengen in der Verpackungs- aber auch in der Biomüllsammlung.

Problematisch sei bei den Verpackungsabfällen aber auch der hohe Verschmutzungsgrad. Oftmals seien die Kunststoffbehälter noch zu einem Drittel mit Resten befüllt. Dies liege nicht nur an den Verbrauchern, sondern auch an der Verpackungsart, die eine Restentleerung unmöglich mache, so Rehbock. Der bvse-Geschäftsführer fordert daher, dass Verpackungen so konzipiert werden, dass sie leicht und möglichst vollständig geleert werden können.

Neben diesen Forderungen zur Steigerung der Sammelqualität sprach sich Rehbock auch dafür aus, dass nur solche Verpackungen auf den Markt gebracht werden dürfen, bei denen Hersteller und Handel nachweisen können, dass sie mit „vertretbarem Aufwand“ recycelt werden können. Auch die Forderung nach Mindesteinsatzquoten für Rezyklate in der Herstellung von neuen Produkten erneuerte der bvse bei dem Fachgespräch im Bundestag.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in EUWID Recycling und Entsorgung 16/2019. Für Kunden unserer Premium-Angebote steht der Text bereits ab Dienstag 14.00 Uhr im E-Paper zur Verfügung: