Das Bundeskartellamt prüft die Aufstockung der Anteile des Karlsruher Energiekonzerns EnBW am Mannheimer Energieversorger MVV unter Entsorgungsaspekten tiefer.



Wie das Bundeskartellamt auf seiner Internetseite bekanntgab, prüft die 4. Beschlussabteilung der Wettbewerbsbehörde die bereits im März angekündigte Erhöhung der Anteile von EnBW an MVV im Hauptprüfverfahren. Die 4. Beschlussabteilung ist unter anderem für die Entsorgungswirtschaft zuständig, während die Bereiche Mineralöl, Strom und Gas sowie Fernwärme von der 8. Beschlussabteilung bearbeitet werden.

Im März hatte der EnBW-Konzern mitgeteilt, seinen Beteiligungsanteil am Mannheimer Versorger MVV erhöhen zu wollen. Demnach wolle das Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von 6,28 Prozent an MVV von der Deutschland-Tochter des französischen Engie-Konzerns übernehmen. EnBW würde damit seine MVV-Anteile auf 28,76 Prozent erhöhen. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

"Hauptprüfungsverfahren heißt, dass das Bundeskartellamt mit anderen Marktteilnehmern sprechen wird", hieß es aus der Branche gegenüber EUWID. "Sie werden diesen Fall nutzen, um aktuelle Marktdaten zu sammeln."

Die Müllverbrenner sind vor dem Hintergrund der jüngsten Marktentwicklung in den Fokus der Kartellwächter geraten. Die Wettbewerbsbehörde stört, dass Lieferanten in Folge der allgemeinen Knappheit bei den Verbrennungskapazitäten kaum noch eine Wahlmöglichkeit haben. Das Kartellamt hatte daher in seinem Tätigkeitsbericht für die Jahre 2015/2016 angekündigt, die Branche weiter zu beobachten.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in Ausgabe 33/2017 von EUWID Recycling und Entsorgung. Premium-Abonnenten können den Artikel auf online in unserem E-Paper lesen:

E-Paper: Bundeskartellamt prüft Aufstockung von EnBW an MVV unter Entsorgungsanspekten

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.