Britische PVC-Recyclingquote im Aufwind

Das Recycling von PVC-Abfällen erreichte im vergangenen Jahr in Großbritannien einen neuen Rekordwert. Die registrierte Menge erreichte 120.400 Tonnen, wie das Beratungsunternehmen Axion mitteilte. Die entspricht den Angaben zufolge einem Zuwachs von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Anteil von rund 20 Prozent der gesamten Menge an PVC-Abfällen, die in Europa über Recovinyl, dem Recyclingsystem der europäischen PVC-Industrie, stofflich verwertet wurden.

Beim Großteil der recycelten Abfälle, 62 Prozent, handelte es sich um Fensterprofile, berichtete Axion, der britische Agent von Recovinyl. Der Rest setzte sich zusammen aus Rohren, Hart- und Weichfolien und Kabeln. Axion führt den Anstieg im vergangenen Jahr auf Investitionen in die Recyclinginfrastruktur und wachsende Nachfrage seitens Herstellern nach hochwertigem Recyclingmaterial zurück.

