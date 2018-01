BMUB fördert LVP-Sortierung in Gernsheim

Das Bundesumweltministerium fördert mit 2,6 Mio € ein Pilotprojekt zur Steigerung der Sortiereffizienz bei der Aufbereitung von Leichtverpackungsabfall. Die Mittel aus dem Umweltinnovationsprogramm erhält die Meilo Gesellschaft zur Rückgewinnung sortierter Werkstoffe mbH & Co. KG, die am Standort Gernsheim in Hessen für rund 30 Mio € eine neue Sortieranlage für Leichtverpackungen errichtet.

Laut Ministerium können nach aktuellem Stand der Technik derzeit nur 37,5 Prozent der Kunststoffarten aus dem Abfallkreislauf zurückgewonnen werden. Mit dem am 1. Januar 2019 in Kraft tretenden neuen Verpackungsgesetz wird für Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen eine Recyclingquote von 50 Prozent gesetzlich vorgeschrieben. Durch den Einsatz eines spektroskopischen Verfahrens und einer neuen Prozessführung sollen bei Meilo künftig mehr als 50 Prozent des Anlageninputs sortiert werden können. Läuft das Projekt erfolgreich, ist laut Umweltministerium von einer guten Übertragbarkeit des Verfahrens auf weitere Sortieranlagen auszugehen

Hinter dem Unternehmen Meilo, das im Dezember 2016 gegründet wurde, stehen die Meinhardt Städtereinigung GmbH & Co. KG und die Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG, die zu gleichen Teilen Gesellschafter sind. Die neue Sortieranlage kann jährlich rund 120.000 Tonnen Leichtverpackungen aus dem dualen System verarbeiten.

