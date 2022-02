Bioabfallverordnung: BAW-Beutel bleiben zugelassen

Die Verordnung zur Änderung abfallrechtlicher Verordnungen und mithin die damit novellierte Bioabfallverordnung hat die Hürde Bundesrat genommen. Verschiedene Empfehlungen der Bundesratsausschüsse wurden von der Länderkammer allerdings abgelehnt, darunter das Verbot von bioabbaubaren Kunststoffbeuteln (BAW-Beutel) bei der getrennten Bioabfallsammlung.

Für deren Verbot hatten sich der federführende Bundesrats-Umweltausschuss sowie der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz und der Innenausschuss ausgesprochen. Das Bundesumweltministerium hingegen hatte im Vorfeld der Bundesratsabstimmung auf den bisherigen Regierungsentwurf verwiesen, wonach explizit nur noch BAW-Beutel und mit solchen Kunststoffen beschichtete Papiertüten als Sammel- und Transportmedien für die getrennte Sammlung von Bioabfällen zugelassen werden.

Von der Länderkammer ebenfalls abgelehnt wurde ein flächenbezogener Wert für Fremdstoffe, mit denen der Gehalt an folienartigen Kunststoffen deutlich besser erfasst und wirksamer begrenzt werden sollte. „Der Anteil an ausgelesenen Fremdstoffen über 2 mm darf eine Flächensumme von 15 cm²/l Probenfrischmasse in der Aufsichtsfläche des aufzubringenden Materials nicht überschreiten“, lautete die nunmehr vom Bundesrat abgelehnte Ausschussempfehlung.