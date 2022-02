Belegschaft der kommunalen Entsorger wird wieder jünger und verdient deutlich mehr

Jahrelang ist das Durchschnittsalter der operativ tätigen Mitarbeiter in der kommunalen Abfallentsorgung stetig gestiegen. Lag dieses in der ersten Erhebung des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) im Jahr 2006 noch bei 43,5 Jahren, waren es im Jahr 2018 schon 45,9 Jahre. In der neuesten Erhebung meldet der VKU nun erstmals wieder einen Rückgang. Demnach war die Belegschaft der kommunalen Entsorger im Jahr 2020 durchschnittlich nur noch 45,3 Jahre alt.

Zudem zeigen die letzte Woche vom Verband veröffentlichten „Betriebsdaten 2020“ einen deutlichen Anstieg des Jahresverdiensts sowohl für Fahrer als auch Lader. Die Gehaltsschere zwischen West und Ost besteht fort, hat sich aber zuletzt verkleinert.

Die alle zwei Jahre vom VKU erhobenen Betriebsdaten enthalten eine Vielzahl von abfallwirtschaftlichen und logistischen Daten zur Sammlung von Abfällen, zur Beseitigung und zur Verwertung. Neben grundlegenden Daten zum Personal sowie zu den eingesetzten Behältersystemen und Fahrzeugen wurden auch wieder spezifischere Daten wie die Anzahl der Schüttvorgänge je Lader und Tag erhoben. Außerdem wurden in der diesjährigen Abfrage auch aktuelle Themen wie Maßnahmen zur Wiederverwendung und Abfallvermeidung sowie zur Digitalisierung sowie der Einsatz von alternativen Antrieben im Fuhrpark behandelt.

Insgesamt haben 100 VKU-Mitgliedsbetriebe an der Umfrage teilgenommen, womit Verbandsangaben zufolge eine Bevölkerungszahl von fast 27 Mio abgedeckt werden konnte.

Anteil der Mitarbeiter über 50 Jahren zuletzt deutlich gesunken

Der Blick auf die Altersstruktur der operativen Mitarbeiter in der Abfallsammlung zeigt, dass die 50-plus-Quote, also der Anteil der Mitarbeiter über 50 Jahren, zwischen 2018 und 2020 deutlich von 42,7 auf 39,3 Prozent gefallen ist. Gleichzeitig ist der Anteil der über 60-Jährigen leicht von 8,3 auf 8,7 Prozent gestiegen. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Müllwerker betrug 12,5 Jahre, verglichen mit 13,0 Jahren in der letzten Erhebung.

