Bei Bioabfallverwertung in Europa gewinnen Vergärungsverfahren an Bedeutung

Einen guten Überblick über das Aufkommen und den Stand der Verwertung von Bioabfällen in der EU liefert der aktuelle Bericht "Bio-waste in Europe – turning challenges into opportunities", den die European Environment Agency (EEA) erarbeitet hat.

Mit einem Anteil von 34 Prozent – in absoluten Zahlen 86 Mio Tonnen in der EU-28 im Jahr 2017 – ist dem Bericht zufolge Bioabfall die größte Einzelfraktion in den Siedlungsabfällen in der EU. Das Recycling von Bioabfällen sei damit der Schlüssel zum Übergang zur Kreislaufwirtschaft und zur Erreichung des im EU-Abfallpaket ausgegebenen Ziels, 65 Prozent der Siedlungsabfälle bis zum Jahr

2035 zu recyceln.

Zwei Drittel aller Bioabfälle aus Haushalten sind Lebensmittelabfälle

Fast zwei Drittel aller Bioabfälle aus Haushalten oder vergleichbaren Anfallstellen sind Lebensmittelabfälle. Noch mehr als bei anderen Abfallarten wird dabei die Nahrungsmittelverschwendung als ethisches Problem wahrgenommen, da damit eine

Verschwendung von wirtschaftlichen Ressourcen und negativen Umweltauswirkungen verbunden ist.

Daher hat in der Mehrheit der europäischen Länder die Vermeidung von Lebensmittelabfällen Priorität bei Abfallvermeidungsmaßnahmen. Die gängigsten politischen Maßnahmen gegen Lebensmittelabfälle seien Sensibilisierungsmaßnahmen und Informationskampagnen, aber auch der Einsatz von Tafeln und ähnlichen Plattformen zur Umverteilung von noch nutzbaren Nahrungsmitteln. Ein Problem sei allerdings die Messung der

Wirksamkeit der Abfallvermeidungsmaßnahmen.

