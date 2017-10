Befesa will vor Jahresende an die Börse

Der deutsch-spanische Industrierecyclingkonzern Befesa strebt eine Notierung an der Frankfurter Börse an. Abhängig von den Marktbedingungen werde die Notierung voraussichtlich im laufenden Quartal erfolgen, teilte das Unternehmen in Ratingen mit. „Der Börsengang verschafft uns besseren Zugang zum Kapitalmarkt und damit die Flexibilität, unseren Wachstumskurs fortzusetzen und unsere ehrgeizigen Pläne für die nächsten Jahre umzusetzen“, sagte Javier Molina, der CEO des Unternehmens.

Befesa ist auf das Recycling von Stahlwerksstäuben sowie Salzschlacken und Ofenausbruch aus der Aluminiumindustrie spezialisiert. In beiden Segmenten hat das Unternehmen nach eigener Aussage in seinen europäischen Kernmärkten einen geschätzten Marktanteil von rund 45 bis 50 Prozent. In den zwölf Monaten von Anfang Juli 2016 bis Ende Juni 2017 habe Befesa „starkes Wachstum und eine hohe Kapazitätsauslastung bei gleichzeitig gesteigerter Profitabilität“ verzeichnet. Der Umsatz erreichte 685 Mio € und das bereinigte Ebit 133 Mio €.

Das Geschäftsjahr 2016 hatte Befesa bei einem Umsatz von 612 Mio € mit einem Verlust von 87 Mio € abgeschlossen, der durch außerordentliche Belastungen im Zusammenhang mit dem Verkauf nicht zum Kerngeschäft gehörender Unternehmensteile bedingt war. Die fortgeführten Aktivitäten erzielten nach Angaben des Unternehmens einen Jahresüberschuss von 21 Mio €.

Befesa geht unter anderem auf die frühere B.U.S. Berzelius Umwelt-Service AG zurück und wurde 2013 von seinem damaligen Eigentümer Abengoa an den Finanzinvestor Triton verkauft. Dieser wird sich im Zuge des Börsengangs von einem nicht genannten Teil seiner Anteile trennen, will jedoch weiterhin in Befesa „in erheblichem Umfang investiert bleiben, um an der langfristigen Entwicklung des Unternehmens teilzuhaben“.

