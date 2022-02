Bauindustrie fordert politische Unterstützung für den Bau thermischer Anlagen in Deutschland

Bei der Sanierung alter Straßen fallen in Deutschland Jahr für Jahr Millionen von Tonnen teerhaltigen Straßenaufbruchs an. Die Frage der Entsorgung dieser als gefährlich eingestuften Abfälle sorgt seit Jahren für Diskussionen. Insbesondere seit das Bundesverkehrsministerium 2018 den Einbau von Baustoffgemischen mit PAK-haltigen Bestandteilen in Bundesfernstraßen verboten hat und das Material verstärkt zur thermischen Verwertung ins Ausland exportiert wird, mehren sich die Stimmen, die sich für eine thermische Behandlung in Deutschland aussprechen. Auch die Bauindustrie macht sich nun in einem Positionspapier für diese Option stark, fordert von der Politik aber entsprechende Rahmenbedingungen – etwa ein Deponierungsverbot.

Wie es in dem vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) verfassten Papier heißt, ist das deutsche Aufkommen an kohlenteerhaltigen Bitumengemischen mit dem Abfallschlüssel 170301* in den letzten Jahren stetig auf zuletzt 4,2 Mio Tonnen im Jahr 2019 gestiegen. Dies stelle sowohl die deutsche Entsorgungswirtschaft als auch deutsche Straßenbauunternehmen vor wachsende Entsorgungsprobleme. Speziell die „Deponie-Lösung“ in Form einer Ablagerung oder Verwertung als Deponiebaustoff bewertet der Verband als unbefriedigend.

HDB: Thermische Behandlung mit stofflicher Verwertung des Mineralkorns die beste Option

Stattdessen stellt sich die Bauindustrie hinter das auch von der Bundesregierung bevorzugte Verfahren der thermischen Behandlung mit anschließender stofflicher Verwertung des Mineralkorns. Dies, so der HDB, sei die im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz beste Option, da nur dadurch die schädlichen PAK-Anteile zerstört und dauerhaft aus dem Stoffkreislauf ausgeschleust werden. Gleichzeitig blieben die in den teerhaltigen Straßenbelägen verbauten mineralischen Rohstoffe, deren Potenzial der HDB deutschlandweit auf insgesamt 950 Mio Tonnen schätzt, erhalten und die endlichen Deponiekapazitäten würden geschont.

Das Problem ist, dass derzeit bekanntermaßen nur die Niederlande über entsprechende thermische Entsorgungskapazitäten verfügen, weswegen sich die Bauindustrie nun für eigene thermische Behandlungskapazitäten in Deutschland stark macht. Allerdings sei die Errichtung entsprechender Anlagen in Deutschland für potenzielle Investoren mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

Die Bauindustrie fordert von der Politik daher fördernde Rahmenbedingungen. Unter anderem spricht sich der Verband in seinem Positionspapier für eine Verankerung eines Deponierungsverbots von teerhaltigem Straßenaufbruch in der Deponieverordnung aus. Für die Zeit der Realisierung thermischer Anlagen sollten ferner Möglichkeiten zur Zwischenlagerung geschaffen werden.

