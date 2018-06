Baubeginn für neue MVV-Anlage im schottischen Dundee

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV hat den offiziellen Startschuss für den Bau des neuen Müllheizkraftwerks im schottischen Dundee gegeben. Partner des Projektes sind die Stadt Dundee, der Council Area Angus und der Reifenhersteller Michelin.

Das Heizkraftwerk in Dundee ist das dritte Projekt der MVV in Großbritannien nach den beiden bereits erfolgreich laufenden Kraftwerken in Plymouth und Ridham. In Dundee hatte MVV Ende November eine Abfallbehandlungsanlage übernommen. Parallel zur bestehenden Anlage bauen die Mannheimer für rund 135 Mio € ein neues Heizkraftwerk. MVV wird die Anlage nach der Fertigstellung 25 Jahre lang betreiben.

Die MVA ist auf einen jährlichen Durchsatz von 110.000 Tonnen Abfall ausgelegt. Diese Mengen kommen nach Angaben von MVV überwiegend direkt von den kommunalen Partnern. In Verbindung mit gewerblichen Abfällen werde eine Vollauslastung erreicht, so MVV.

Auch diese neue Anlage betreibt der Mannheimer Energieversorger in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Bei einem Gesamt-Wirkungsgrad von bis zu 55 Prozent erzeuge die Anlage dabei elektrische Energie mit einer Leistung von bis zu 10 Megawatt und Wärmeenergie mit einer Leistung von bis zu 17 Megawatt. Die Wärme werde an das benachbarte Werk des Reifenherstellers Michelin geliefert.

