Baubeginn für neue Geminor-Anlage in Hull

Das Bauunternehmen Keltbray hat in der britischen Hafenstadt Hull mit dem Bau einer Aufbereitungsanlage des norwegischen Abfall- und Ressourcenhändlers Geminor begonnen. Der neue Geminor-Standort soll Ende 2022 in Betrieb gehen und nach Angaben der Norweger kohlenstoffarme Ersatzbrennstoffe sowie Kunststoffabfälle für das chemische Recycling erzeugen.

Die Anlage soll über eine Jahreskapazität von 150.000 Tonnen verfügen und rund 8,1 Mio € kosten. Sie soll von der internationalen Geminor-Tochter Geminor Waste Treatment (GWT) betrieben werden, die derzeit im Großbritannien gegründet wird.

Die Anlage wird hauptsächlich für den langfristigen Vertrag von Geminor mit dem Stadtrat von Hull gebaut, der bis 2030 läuft und ein jährliches Abfallvolumen von 68.000 Tonnen vorsieht. Der Hausmüll aus Hull soll künftig direkt an die Geminor-Anlage angeliefert werden, um sie zu Ersatzbrennstoffen zu verarbeiten.

Nur die höherwertigeren Sekundärbrennstoffe sollen in die EU exportiert werden

Die energetische Verwertung des EBS soll in Großbritannien selbst erfolgen, bei den "örtlichen Abfallverbrennungsanlagen", wie es in der Mitteilung von Geminor heißt. Die höherwertigen Sekundärbrennstoffe wollen die Norweger in die EU und die nordischen Länder exportieren.

„Wir freuen uns, mit dem Bau unserer neuen und modernen Aufbereitungsanlage in Hull zu beginnen und einen kohlenstoffarmen Brennstoff aus den Abfällen der Stadtverwaltung von Hull zu erzeugen“, sagte James Maiden, Country Manager bei Geminor UK. „Nächstes Jahr werden wir eine Technologie einführen, mit der sich Kunststoffe effizient aus dem Abfall herauslösen lassen, ein Know-how, das wir aus unseren Recyclinganlagen in Schweden und Dänemark mitbringen. Wir wollen kohlenstoffarme Ersatzbrennstoffe sowohl für den heimischen als auch für den internationalen Markt produzieren und Kunststofffraktionen an die geplante chemische Recyclinganlage unseres Partners Quantafuel in Sunderland liefern“, sagte Maiden.