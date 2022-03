Batterieverordnung: Verbände warnen erneut vor Mindestrezyklatgehalten für Batterien

Heute stimmt das EU-Parlament über die neue Batterieverordnung ab. In der kommenden Woche beraten auch die Umweltminister der Mitgliedstaaten über das Gesetzesvorhaben zum Umgang mit Batterien. Im Vorfeld haben verschiedene Verbände ihre Bedenken hinsichtlich der geplanten Vorgabe zu Mindestrezyklatgehalten in neuen Batterien geäußert.

Die Pläne der EU-Kommission für die neue Batterieverordnung sehen erstmals Vorgaben zum Mindestgehalt an Rezyklaten für neue Batterien vor. So hatte die Kommission in ihrem Entwurf vorgeschlagen, dass die Rezyklatgehalte bei Industrie- und Autobatterien sowie für Traktionsbatterien aus Elektrofahrzeugen ab 2030 für Kobalt bei zwölf Prozent, für Blei bei 85 Prozent sowie für Lithium und Nickel bei jeweils vier Prozent liegen müssen. Ab 2035 sollen die Mindestwerte dann auf 20 Prozent für Kobalt, für Lithium auf zehn Prozent und für Nickel auf zwölf Prozent angehoben werden.

In einem gemeinsamen Papier warnen der Verband der Batterierecycler EBRA, die Herstellerverbände Eurobat und Recharge sowie Eurometaux vor negativen Auswirkungen durch verpflichtende Mindestrezyklatgehalte. Es sei noch nicht klar, ob die ab 2030 zur Verfügung stehende Menge an Sekundärrohstoffen ausreichen wird, um die geplanten Ziele der neuen Verordnung zu erreichen, schreiben die Verbände. Dies liege aber nicht nur daran, dass der europäische Markt für Elektrofahrzeuge noch nicht ausgereift sei, sondern auch daran, dass Altbatterien aus der EU abfließen und somit Sekundärrohstoffe knapp werden.

Der Umweltausschuss im EU-Parlament hatte im Februar sogar noch weitergehende Regelungen für den Mindestrezyklatgehalt in Batterien gefordert. So sollen die Vorgaben auch auf die neue Kategorie aus Batterien aus „leichten Verkehrsmitteln", zum Beispiel aus Elektrofahrrädern oder E-Scootern, sowie Gerätebatterien ausgedehnt werden. Davon ausgenommen werden sollen allerdings sogenannte „Allzweck-Gerätebatterien", zu denen etwa Knopfzellen, Blockbatterien mit 4,5 bzw. 9 Volt oder auch Rundzellen der Größen AA bis AAAA gezählt werden.

