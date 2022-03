Ausbau der Biogaserzeugung könnte russische Gasimporte stark senken

Allein durch die Vergärung der vorhandenen Gülle- und Abfallmengen und der Nutzung von Grünland und Biodiversitätsflächen ließe sich die Biogasproduktion in Deutschland verdoppeln. Aktuell stellen nach Angaben des Fachverbands Biogas über 9.500 Biogasanlagen zusammen rund zehn Milliarden Kubikmeter Gas mit einem Energiegehalt von rund 95 Terawattstunden (TWh) pro Jahr her. 200 TWh seien möglich, ohne dafür die Anbauflächen konventioneller Energiepflanzen zu erhöhen. Damit ließe sich ein großer Teil der russischen Gasimporte substituieren.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs zeigten Fachverbands-Präsident Horst Seide, BEE-Präsidentin Simone Peters und Harmen Dekker, Geschäftsführer des Europäischen Biogas Verbandes, am Montag das kurz-, mittel- und langfristige Potenzial von Biogas sowie aktuelle Hemmnisse auf. Dekker führte aus, dass derzeit 85 Prozent des fossilen Gases in der EU importiert werden. Dabei beständen noch große Ausbaupotenziale bei Biogas. Sehr große Potenziale zum Bau neuer Biomethananlagen gibt es Dekker zufolge in Spanien, Polen, dem Baltikum, Bulgarien und Rumänien. Reststoffe und Abfälle ständen dabei als Substrate im Fokus.

Bis 2030 sollen in der EU 5.000 neue Biogasanlagen entstehen

Derzeit würden in der EU rund 20.000 Biogasanlagen 17 Mrd Kubikmeter Biogas und drei Mrd Kubikmeter Biomethan produzieren. Bis 2030 könnte die Produktion auf insgesamt 35 Mrd Kubikmeter grünes Gas ausgebaut werden, was zwei Dritteln der Kapazität von Nordstream 2 entspräche. Um dieses Ziel zu erreichen sei der Zubau von 1.000 großen und rund 4.000 mittelgroßen Biomethananlagen notwendig. Nach Dekkers Einschätzung ist dieser Zubau machbar, in Deutschland seien in der Boomphase innerhalb von neun Jahren rund 6.000 Biogasanlagen errichtet worden. Bis 2050 könnten 100 bis 160 Mrd Kubikmeter Biogas und Biomethan nachhaltig produziert und damit 30 bis 50 Prozent des europäischen Gasbedarfs durch Biogas gedeckt werden.

Im Vergleich zu den aktuellen Rekordpreisen bei fossilem Gas von über 250 € je Megawattstunde (MWh) seien die Gestehungskosten von Biogas deutlich niedriger. Nach Angaben von Dekker lässt sich Biogas zu Kosten ab 55 € je MWh herstellen. Bis 2024 sei eine Reduzierung der Gestehungskosten auf 50 € je MWh prognostiziert. Hinzu kämen die vielen nicht monetären Vorteile wie Energiesicherheit, Treibhausgasminderung und die Substitution von synthetischem Dünger durch Gärreste.

Auch in Deutschland besteht noch hohes Potenzial

Auch Deutschland könnte seine Biogas- bzw. Biomethanherstellung noch deutlich steigern, sagte Fachverbands-Präsident Seide. Mittelfristig bestände ein nachhaltiges technisches Biogas- bzw. Biomethan-Potenzial von bis zu 234 TWh, was 42 Prozent der Erdgasimporte aus Russland entspreche. Durch die Vergärung von Abfällen, Reststoffen und Nebenproduktion könnten 56 bis 115 TWh produziert werden.

Der Aufwuchs von Dauergrünland berge ein zusätzliches Potenzial von 23 TWh, Biomasse aus Agrarumweltmaßnahmen (zum Beispiel Biodiversitätsflächen) komme auf bis zu 42 TWh. Als Biodiversitätsmaßnahme müssten im nächsten Jahr zur Umsetzung der Agrarreform (GAP) vier Prozent der Agrarflächen stillgelegt werden.

Nach Ansicht von Seide könnte die Biomasse, die ab Herbst auf diesen Flächen verrottet, für Biogas genutzt werden. Das sei aber gegenwärtig nicht erlaubt, wodurch nicht nur Kohlendioxid, sondern auch zunehmend klimaschädliches Lachgas entstände. Das Potenzial für grünes Gas aus konventionellen und alternativen Energiepflanzen wird auf 55 TWh bemessen, allerdings sollen konventionelle Energiepflanzen wie Mais sowie zucker- und stärkehaltige Pflanzen nach Darstellung des Fachverbands Biogas in Zukunft weniger genutzt werden.

Hinzu käme ein hohes Potenzial zur Erzeugung von synthetischem Methan (Power-to-Methan, SNG) mit Kohlendioxid aus Biogasanlagen und grünem Wasserstoff von bis zu 216 TWh. Das Gesamtpotenzial liege somit bei bis zu 450 TWh, wovon erst 95 TWh erschlossen seien. Damit könnten in Deutschland insgesamt 80 Prozent der russischen Erdgasimporte substituiert werden.

Abbau von Hemmnissen wäre sofort möglich und kostengünstig

Potenziale zur Erhöhung der Biogaskapazität bestehen aber nicht nur im Ausbau von Biogasanlagen. Wie Seide weiter ausführte, könnten die Biogasanlagen allein durch die Abschaffung der Höchstbemessungsleistung zwanzig Prozent mehr Arbeit leisten.

Dadurch würden keine Kosten entstehen und die deutschen Importe von russischem Gas könnten sofort um fünf Prozent reduziert werden. Weitere Hemmnisse stellten die Gasnetzzugangsverordnung für die Biomethaneinspeisung sowie das Baugesetzbuch da, das die Umsetzung von Biomethan- bzw. Verflüssigungsanlagen um Jahre verzögere.