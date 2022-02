Aurubis-Recyclingsparte kann operatives Ergebnis um zwei Drittel steigern

Die Aurubis AG ist mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg in das neue Geschäftsjahr 2021/22 gestartet. Wie der Hamburger Multimetall-Konzern am Montag mitteilte, erwirtschaftete das Unternehmen in dem die Monate Oktober bis Dezember 2021 abdeckenden ersten Geschäftsquartal Umsatzerlöse von 4,41 Mrd €. Das waren 27 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich sogar um 85 Prozent auf 152 Mio €. Für das Gesamtjahr erwartet Aurubis ein neues Rekordergebnis.

Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres hat Aurubis seine Segmentberichterstattung angepasst. Der kürzlich vorgestellten neuen Konzernstrategie folgend, die insbesondere auf ein verstärktes Wachstum des Recyclinggeschäfts setzt, werden die Recyclingaktivitäten nunmehr in dem neuen Segment „Multimetall Recycling“ (MMR) zusammengefasst.

Weiterhin sehr gute Raffinierlöhne für komplexe Recyclingmaterialien

Laut Zwischenbericht konnte die Recyclingsparte die Umsatzerlöse im ersten Geschäftsquartal um 26 Prozent auf 1,45 Mrd € steigern. Das Segmentergebnis kletterte um 64 Prozent auf 77 Mio €. Wie es heißt, profitierte der Konzern insbesondere von sehr guten Raffinierlöhnen für komplexe Recyclingmaterialien. Auch die Raffinierlöhne für Altkupfer legten gegenüber dem Vorjahresquartal leicht zu, lagen aber unter dem Niveau vom Ende des Geschäftsjahres 2020/21, was mit dem deutlichen Überangebot für Altkupfer mit hohem Kupfergehalt begründet wird.

Das Angebot an Altkupfer, Blisterkupfer und sonstigen Recyclingmaterialien in den ersten drei Geschäftsmonaten beurteilt Aurubis insgesamt als zufriedenstellend. Der Durchsatz der dem Segment zugeordneten Recyclingstandorte Lünen, Olen, Beerse und Berango lag auf einem stabilen Niveau. Demnach verarbeitete die Konzernsparte insgesamt rund 71.000 Tonnen Alt- und Blisterkupfer sowie 125.000 Tonnen sonstige Recyclingmaterialien wie Industrierückstände, Schlämme, Shreddermaterialien sowie Elektro- und Elektronikschrotte.

Angesichts der über den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung in den ersten drei Geschäftsmonaten hatte Aurubis bereits Ende Januar in einer Ad-hoc-Mitteilung die Ergebnisprognose für das gesamte Geschäftsjahr nach oben angepasst. Erwartet wird ein neues Rekordergebnis von bis zu 500 Mio €.

