Augustin übernimmt Containerdienst Schröder

Der Entsorger Augustin hat den Papenburger Containerdienst Schröder inklusive aller Mitarbeiter vollständig übernommen. Aus Schröder Container-Service wird die Augustin Entsorgung Papenburg GmbH & Co. KG.

"Mit dem Kauf der Schröder Container-Service optimieren wir unseren Service und sind außerdem für unsere regionalen Kunden schneller erreichbar", sind sich Rolf Augustin und Beate Friedmann, Geschäftsführung der Augustin Entsorgung Holding, einig. Die Übernahme stelle zudem eine nachhaltige Verbesserung der Logistik und ein klares Statement zur regionalen Verbundenheit im Nordwesten Deutschlands dar.

Schröder Container-Service wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sein Einsatzgebiet in Ostfriesland und dem nördlichen Emsland. Das familiengeführte Entsorgungsunternehmen Augustin mit Hauptsitz in Meppen ist nach eigenen Angaben bereits seit mehr als 85 Jahren am Markt und verfügt derzeit - hauptsächlich im Nordwesten Niedersachsens - über zehn Standorte und 600 Mitarbeiter. Der nun vollends erschlossene und abfallrechtlich genehmigte Standort in Papenburg biete nicht nur eine Fläche von 30.000 Quadratmetern und acht Fahrzeuge, sondern auch einen direkten Zugang zum Hafenbecken.

Die Augustin Entsorgung ist in den Bereichen ungefährliche und gefährliche Abfälle sowie Schrotte und Metalle als auch Kanalsanierung und Straßenreinigung aktiv.