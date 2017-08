Auftrag für MVA Danzig muss neu vergeben werden

Bau und Betrieb der Müllverbrennungsanlage in Danzig müssen neu vergeben werden. Polnischen Medienberichten zufolge hat die Beschwerdekammer KIO die Auftragsvergabe an den deutschen Müllverbrenner EEW zurückgewiesen. Der Auftrag müsse nun neu vergeben werden – unter Ausschluss von EEW. Da neben den Helmstedtern nur noch das italienisch-französische Bieterkonsortium der Unternehmen Astaldi, Termomeccanica Ecologia und Tiru ein finales Angebot abgegeben habe, würde der Auftrag automatisch an den unterlegenen Bieter gehen. EEW will die Entscheidung daher juristisch anfechten.

Die Gründe für die Entscheidung des KIO sind derzeit noch nicht bekannt, weil die schriftliche Begründung noch nicht vorliegt. Das polnische Wirtschaftsnachrichten-Portal WPN berichtet jedoch, dass die Vergabekammer unter anderem Fehler bei der Berücksichtigung der Mehrwertsteuer ausgemacht habe.

Dabei beruft sich WPN auf die Rechtsanwaltskanzlei DZP, die das Astaldi/Termomeccanica/Tiru-Konsortium in dem Verfahren vertritt. DZP bestätigte gegenüber EUWID, dass dieser Punkt in der Beschwerde angeführt worden sei und berichtete, die KIO habe die Kritik, die das Konsortium in seiner Beschwerde erhoben hat, weitgehend bestätigt.

EEW wird gegen die Entscheidung des KIO Rechtsmittel einlegen und am zuständigen Bezirksgericht Danzig ein entsprechendes Verfahren einleiten, kündigte Frank Paasche, der Geschäftsführer der Landesgesellschaft EEW Polska, im Gespräch mit EUWID an. Dem Unternehmen steht dafür eine Frist von sieben Tagen nach dem Zugang der schriftlichen Begründung für die Entscheidung des KIO zur Verfügung.

Die Projektgesellschaft Itpok Gdansk, die zu 85 Prozent EEW gehört und zu 15 Prozent der Investmentgesellschaft LHI, hatte im Juli den Zuschlag für den Bau und Betrieb der MVA Danzig erhalten. Das Angebot von EEW sah rund 100 Mio € für den Bau und die Konstruktion der Anlage vor. Die jährlichen Betriebskosten wurden mit etwa 7,4 Mio € veranschlagt. Das italienisch-französische Konsortium hatte die Kosten für den Bau hingegen mit rund 109,2 Mio € angegeben, dafür sollten die jährlichen Betriebskosten mit 6,9 Mio € etwas niedriger ausfallen als beim Angebot von Itpok bzw. EEW.

