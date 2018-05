Auffanglösung für ELS soll Chaos ab Juni verhindern

Eine Pleite des dualen Systems Europäische LizenzierungsSysteme GmbH (ELS) soll für die betroffenen Entsorger und die Bürger nicht im Chaos enden. Das ist das Ziel eines Angebotes der neun anderen dualen Systeme an das in finanziellen Schwierigkeiten steckende Unternehmen, wenn der Systembetreiber ab Juni den Betrieb einstellt. Die neun anderen Systembetreiber haben am Freitag über eine Auffanglösung für die Vertragspartner und die Beschäftigten der ELS beraten. Wie Teilnehmer berichten, rechnen sie nicht mehr damit, dass der Investorenprozess für ELS erfolgreich abgeschlossen wird.

Die neun Systembetreiber beschlossen bei einer Gegenstimme, der ELS den Gesellschafteranteil an der Gemeinsamen Stelle der dualen Systeme zu entziehen. Damit wird ELS praktisch mit Wirkung zum Ablauf des 31. Mai 2018 aus der Gemeinsamen Stelle ausgeschlossen. Als Gründe für den Ausschluss von ELS werden die nun bekannten Unregelmäßigkeiten bei den Mengenmeldungen genannt. Für die Jahre 2015, 2016 und 2017 hat ELS den Angaben zufolge inzwischen insgesamt rund 216.000 Tonnen Papier-, Leicht- und Glasverpackungen nachgemeldet, was für die anderen Systembetreiber einen Schaden von rund 40 Mio € bedeuten würde.

Für die Leistungen der Entsorger im Mai zahlt das noch in der Sanierung steckende duale System. Wer für die Leistungen ab Juni aufkommt, dürfte frühestens im Laufe dieser Woche entschieden sein. Das in der Nacht zum Sonntag an ELS versendete Angebot der dualen Systeme, das die Zustimmung der ELS und des Bundeskartellamtes voraussetzt, ist eine Schließungsvereinbarung für den Fall, dass kein Investor gefunden wird und ELS sich vor dem 1. Juni entscheidet, den Systembetrieb einzustellen. Im Kern geht es darum, dass die anderen neun Systeme dann die Zahlungen an die Sammler und Sortierer sicherstellen und Geld für die Bezahlung der rund 30 ELS-Mitarbeiter bereitstellen.

Wesentliche Voraussetzung dieses Angebotes ist, dass ELS nach Insolvenzeröffnung zum 1. Juni nicht mehr in die Kunden- und Entsorgerverträge eintritt, damit die ELS-Kunden mit ihren Verpackungsmengen kurzfristig zu anderen Systemen wechseln können.

