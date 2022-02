Alttextilien: Originalsammelware bleibt ein knappes Gut

Auch zu Beginn des Jahres bleibt Sammelware weiterhin stark gesucht: Originalsammelware ist "sauknapp", die Bevorratung "sehr dünn", kommentierten Marktteilnehmer. "Wir haben ein leeres Lager", bestätigte ein großer Sammler, der als positiven Nebeneffekt auf einen schnellen Zahlungseingang verweist.

Trotz vieler Anfragen würden wie zuletzt in der Regel nur noch Stammkunden bedient. Umso bedeutender seien langfristige Geschäftsbeziehungen. Hinsichtlich der Sammelmengen stimme der Ausblick auf das Frühjahr wenig zuversichtlich. Hier könnte sich die pandemiebedingt schwache Nachfrage nach neuer Bekleidung gegen Ende des vergangenen Jahres niederschlagen, argumentieren Sammler.

Mengenaufkommen auf Vor-Corona-Niveau

Insgesamt liege das Mengenaufkommen in etwa auf einem Niveau von vor Corona, so dass vermehrt auf den Export von Sammelware verwiesen wird. Lag das Aufkommen im ersten Pandemiejahr 2020 noch um 20 Prozent höher – andere vermeldeten ein Plus von 30 Prozent, da manche Konkurrenten ihre Sammlungen seinerzeit coronabedingt eingestellt hatten – so gingen die Sammelmengen im letzten Jahr um etwa die gleiche Größenordnung zurück: Man liege daher „ungefähr gleichauf mit den Ergebnissen von 2019“. Das Auf und Ab lasse sich eindeutig mit der Pandemie begründen. Im Süden Deutschlands soll der Mengenrückgang indes deutlicher gewesen sein als im Norden und Osten.

Neben den saisonal geringen Sammelmengen wird als Faktor für die aktuell knappe Versorgung der Export von unsortierter oder nur grob vorsortierter Ware innerhalb, aber auch nach außerhalb Europas genannt. "Wir hatten noch nie so viele Anfragen nach Originalware", bestätigte hierzu ein großes Sortierunternehmen. Es habe sich ein bedenklicher Run nach Original zum Export außerhalb Europas entwickelt, da spiele sich viel im Graubereich ab, bemerkte ein anderer Marktkenner. Ob Dubai oder Pakistan aber tatsächlich eine große Rolle spiele, sei unklar, zumal die Frachtraten deutlich gestiegen sind und Kontrollen verschärft worden seien.

