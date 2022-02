Altpapierexporte aus Europa nach Asien noch immer eingeschränkt

Globale Altpapierlieferungen unterliegen weiterhin starken Einschränkungen. Neben gesetzlichen Regelungen einzelner Länder – beispielsweise dem Importverbot Chinas für Altpapier seit 2021 – haben zuletzt die Coronapandemie und die damit zusamenhängenden Lockdowns für eine starke Beeinträchtigung des internationalen Altpapierhandels gesorgt. EUWID sprach mit Andreas Otto, Vize-Präsident von ERPA, der Fachsparte Altpapier des europäischen Recyclingverbands EuRIC, und Geschäftsführer der Melosch Export GmbH, über die aktuelle Situation sowie die Aussichten im globalen Altpapiermarkt.

Die größte Beeinträchtigung im globalen Altpapierhandel sei momentan auf die angespannten Lieferketten und die daraus resultierenden extrem hohen Frachtraten für Seecontainer zurückzuführen, erklärte Otto. Zusätzliche Einschränkungen, die eigentlich nicht bestehen müssten, seien daher ein besonderes Ärgernis. Ein Beispiel hier sei das Exportverbot von Altpapier aus der EU nach Indien, das auf ein „Büroversehen“ im Rahmen der Novellierung der EU-Verordnung 1418/2007 über die Ausfuhr grün gelisteter Abfälle zur Verwertung in Nicht-OECD-Staaten zurückzuführen ist.

Obwohl sofort und unverzüglich nach Veröffentlichung der Verordnung im Oktober 2021 klar war, dass es sich dabei um einen Fehler handelte, sei dieser noch immer nicht korrigiert. „Die Recyclingbranche ist extrem frustriert, dass die Korrektur derart lange dauert“, meinte Otto.

Schließlich sei der Bedarf an europäischem Altpapier in Indien momentan groß. Lieferanten aus Ländern, in denen qualitativ aufbereitetes Altpapier rechtlich nicht mehr als Abfall gilt wie Frankreich, Italien und Spanien sowie aus Großbritannien, das seit Ende 2020 nicht mehr Mitglied der EU ist, und aus den Niederlanden, die sich pragmatisch über die EU-Verordnung hinwegsetzen, machten aktuell gute Geschäfte mit Altpapierlieferungen nach Indien.

„Die zuständige Stelle bei der EU-Kommission hat uns erklärt, dass eine Korrektur im Februar erfolgen soll“, berichtete Otto. Eine diesbezügliche Anfrage von EUWID hatte die Kommission bis zum Redaktionsschluss nicht beantwortet.

Den kompletten Bericht inklusive der Einschätzungen zum aktuellen Stand von Altpapierlieferungen nach Malaysia und Indonesien sowie zu den weiteren Erwartungen für den globalen Altpapierhandel lesen Sie diese Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 06/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die Ausgabe bereits als E-Paper zur Verfügung: