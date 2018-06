Altkleider ohne Ende

Die Altkleiderrecycler sehen sich derzeit Originalware-Sammelmengen gegenüber, die deutlich über dem saisonüblichen Niveau liegen. Nachdem im März und auch noch im April vergleichsweise wenig Alttextilien in den Containern gelandet waren, seien kurzfristig im Mai die "Mengen so stark gestiegen wie nie", beschreibt ein großer Sammler die Entwicklung. Es sei "richtig viel Ware am Markt" und "nicht normal", bestätigten weitere Marktkenner.

Man bekomme derzeit aus allen Richtungen Sammelware angeboten. Da ohnehin branchenweit Fahrpersonal fehlt, seien manche Sammler kaum noch in der Lage, Sammelspitzen abzufahren, so dass teilweise Container ungeleert blieben. Vor diesem Hintergrund richten sich die Hoffnungen mancher Marktplayer auch auf die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft. Bei sportlichen Großereignissen seien zumindest in der Vergangenheit die Sammelmengen geschrumpft. Allerdings wird dieser Effekt nicht von allen Marktteilnehmern bestätigt.

Insgesamt ist aber nicht zu erwarten, dass die Sammelmengen nennenswert zurückgehen. Denn der Umsatz im Bekleidungseinzelhandel entwickelte sich nach einer vergleichsweise kleinen Zunahme im März immer noch positiv und erreichte im ersten Quartal ein Plus von 2,8 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2017.

