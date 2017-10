Altholzbranche fordert bessere Kontrolle bei Exporten

Die für das kommende Jahr in Angriff zu nehmende Novelle der bereits seit 2002 geltenden Altholzverordnung wirft ihre Schatten voraus: Zentrale Fragen dabei dürften etwa die Diskussion um künftige Grenzwerte und Sortierkriterien, aber auch Aspekte der Probenahme sowie der Umgang mit Exporten für die stoffliche Verwertung in der Holzwerkstoffindustrie im benachbarten Ausland spielen. Vor diesem Hintergrund konnte der Bundesverband der Altholzaufbereiter und -verwerter (BAV) zu seinem Altholztag in Hamburg 140 Teilnehmer begrüßen – so viele wie noch nie, wie Dieter Uffmann, Vorsitzender des BAV, in seinem Eingangsstatement betonte.

Die Branche zeigt sich besorgt wegen der offenbar steigenden Verbringung von Altholz für die stoffliche Verwertung ins benachbarte Ausland. Weil hierbei die Erfüllung von Qualitätsanforderungen zumindest zweifelhaft ist, haben FVH, BAV und der Verband der deutschen Holzwerkstoffindustrie (VHI) in einem gemeinsamen Positionspapier Forderungen an die Politik, aber auch an den Vollzug formuliert.

Ein großes Problem, so Jochen Kamm vom Eppinger Anlagenbauer Dieffenbacher, sei zudem die Einhaltung der Grenzwerte und das vor allem dauerhaft. Die pneumatische Sortierung stoße hier an ihre Grenzen. Schwierigkeiten bereiteten vor allem der Feuchtegehalt, aber auch MDF-Fasern und der Feingutanfall.

Dabei ist der Markt ohnehin tendenziell – zumindest nach Einschätzung von Trendresearch – von einer insgesamt großen Verunsicherung hinsichtlich der Preisentwicklung wie auch der Mengenversorgung geprägt. So verweisen die Bremer Marktforscher auf die anstehenden Veränderungen bei der Einspeisevergütung durch das EEG sowie darauf, dass die Preisschwankungen in den vergangenen beiden Jahren deutlich volatiler ausgefallen sind als in den Jahren zuvor.

