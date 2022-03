Altgerätesammelmenge steigt in der EU auf 4,5 Mio Tonnen

In Europa werden immer mehr Elektro- und Elektronikaltgeräte erfasst. Laut aktuell von der EU-Statistikbehörde veröffentlichten Zahlen summierte sich die E-Schrottsammelmenge 2019 in den 27 Mitgliedstaaten schätzungsweise auf 4,5 Mio Tonnen. Pro EU-Bürger wurden somit im Schnitt etwa zehn Kilogramm Altgeräte erfasst. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Sammelmenge so zwar um 13 Prozent an. Von den ambitionierten Sammelzielen der EU sind aber die meisten Mitgliedstaaten noch weit entfernt.

Die seit 2019 geltende Mindestquote von 65 Prozent wurde im ersten Jahr nur von Bulgarien, Kroatien und Polen erreicht. Immerhin 15 weitere EU-Staaten, das Ex-Mitglied Großbritannien sowie Norwegen erreichten die bis 2018 gültige Vorgabe von 45 Prozent.

Bezogen auf die gesamte EU-27 lag die Sammelquote 2019 bei über 51 Prozent und somit um fast fünf Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Um das Ziel von 65 Prozent zu erreichen, hätten insgesamt aber fast 1,2 Mio Tonnen E-Schrott zusätzlich erfasst werden müssen.

