Alba übernimmt süddeutschen Sondermüll-Entsorger ESA

Der Entsorger Alba hat die Entsorgungsservice Ackermann GmbH & Co KG (ESA) in Nattheim bei Heidenheim erworben. Die Berliner weiten damit ihr Angebot für die Behandlung von Sonderabfällen in Süddeutschland erheblich aus, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

ESA ist ein Verwertungsspezialist für flüssige Sonderabfälle wie verbrauchte Kühlschmierstoffe, industrielles Wasch- und Reinigungswasser oder Altöle. Auch feste Werkstattabfälle wie Öldosen und -kanister, Ölfilter oder ölverschmutzte Betriebsmittel führt ESA einer Verwertung zu. Jährlich entsorgt ESA rund 20.000 Tonnen Sondermüll über eigene Behandlungsanlagen. Drei Viertel der Menge werden mit eigenen Saugwagen bei den Kunden abgeholt, der Rest wird angeliefert. Die zwölf Mitarbeiter des Unternehmens wechseln alle zu Alba.

Christian Preußner von Alba wird neben ESA-Gründer Frank Ackermann Geschäftsführer

"Mit der ESA können wir unser Angebot in Süddeutschland deutlich ausbauen und unseren Kundinnen und Kunden ein noch größeres Leistungsspektrum bieten", sagte Alba-Chef Eric Schweitzer. Der ESA-Gründer und bisherige Alleingesellschafter Frank Ackermann bleibt als Geschäftsführer des Unternehmens an Bord. An seiner Seite wird Christian Preußner neuer Geschäftsführer, der bei Alba für den Bereich Sonderabfall in der Region Baden-Württemberg verantwortlich ist. "Ich freue mich, dass ich mit Alba einen Partner gefunden habe, der mein Lebenswerk in meinem Sinne fortsetzt", sagte ESA-Gründer Frank Ackermann.

Herzstück der Behandlungsanlagen sind zwei Vakuum-Verdampfer. Sie lösen sauberes Wasser aus den belasteten Abwässern heraus, so dass die dabei entstehenden Ölkonzentrate einer sicheren Verwertung zugeführt werden können, wobei noch deren Energie genutzt wird. Gleichzeitig werde mit dem Verfahren die zu entsorgende Menge deutlich reduziert, heißt es in der Mitteilung Albas.