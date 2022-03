Alba sucht strategischen Investor für Mehrheitsbeteiligung an Schrottgeschäft

Die Alba Group stellt ihr Stahl- und Metallrecyclinggeschäft zum Verkauf. Wie Alba heute bekannt gab, prüft der Konzern den Verkauf von Aktien der börsennotierten Tochter Alba SE sowie die Hereinnahme eines strategischen Investors. Die Überlegungen reichen von einer Mehrheitsbeteiligung bis zum vollständigen Verkauf. Als Grund wird auf den in den kommenden Jahren bevorstehenden erheblichen Strukturwandel in der Stahlindustrie und im Metallrecycling verwiesen.

Die Alba SE umfasst eine Gruppe von Unternehmen, die im Stahl- und Metallrecycling tätig sind, und zählt sich zu den führenden Aufbereitern in Europa. Aktuell befinden sich rund 93 Prozent der Aktien der in Köln ansässigen Gesellschaft im Besitz der Alba Europe Holding, einer 100-prozentigen Tochter der Berliner Alba Group. Nun erwägt die Konzernspitze um die Brüder Axel und Eric Schweitzer einen Verkauf der Anteile. Das Stahl- und Metallgeschäft solle zukunftsfähig ausgerichtet werden, heißt es.

Eric Schweitzer: Stahlhersteller wollen direkten Zugriff auf Schrotte

„Der European Green Deal führt zu einem Strukturwandel in der Stahlindustrie, um dem Klimaschutz gerecht zu werden. In der Stahlindustrie registriere ich ein wachsendes Interesse, sich angesichts der Klimaschutz-Anforderungen einen direkten Zugriff auf Schrotte zu sichern und nicht nur auf externe Zulieferer angewiesen zu sein“, begründet Alba-Vorstandsvorsitzender Eric Schweitzer den Prüfungsprozess. „Wir suchen deshalb einen strategischen Investor, der die Mehrheit an der Alba SE übernehmen und mit uns die Chancen für organisches Wachstum und Zukäufe nutzen möchte.“ Denkbar sei aber auch ein vollständiger Verkauf der Alba Group-Beteiligung an der Alba SE, auch über die Börse.

Auch das Metallrecycling wird in den kommenden Jahren nach Einschätzung des Alba-Vorstands einen erheblichen Strukturwandel durchlaufen, denn Recyclingbetriebe wie Stahlindustrie stünden vor der gemeinsamen Herausforderung, klimaneutralen Stahl herzustellen. Um mehr Schrotte in einem deutlich höheren Reinheitsgrad aufzubereiten gelte es deshalb, das Zusammenspiel von Aufbereitung und Metallurgie zu optimieren.

Ebit-Entwicklung 2021 über den Erwartungen

Wirtschaftlich lief es für die Alba SE zuletzt besser als erwartet. Hatte das Unternehmen sowohl 2019 als auch 2020 noch rote Zahlen geschrieben, gelang im letzten Jahr wieder die Rückkehr in die Gewinnzone. Mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 13,4 Mio € konnten die Erwartungen, die sich in einem Korridor von elf bis 13 Mio € bewegten, sogar übertroffen werden.

Zahlen zur Umsatzentwicklung nannte Alba noch nicht. 2020 erwirtschaftete die Alba SE mit seinerzeit sieben vollkonsolidierten Tochtergesellschaften Erlöse von 259 Mio €. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021 ist für den 29. April terminiert. Die Hauptversammlung soll ab 28. Juni in Berlin stattfinden.