Alba SE: Umsatz wie erwartet gesunken

Der Umsatz der Alba SE in Köln ist im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres infolge der Neustrukturierung wie erwartet deutlich gesunken. Unter anderem war das Dienstleistungsgeschäft im März an das Joint-Venture mit der Familie Deng veräußert worden, weitere Gesellschaften aus dem Segment Stahl- und Metallrecycling wurden ebenfalls abgegeben.

Inzwischen sind bei der Alba SE nur noch elf Gesellschaften konsolidiert, zum Jahresbeginn waren es noch 41. Die Geschäfte konzentrieren sich somit nur noch auf das Metall- und Stahlrecycling.

Wie aus dem Halbjahresbericht hervor geht, gaben die Umsatzerlöse von Januar bis Juni 2017 gegenüber den ersten sechs Monaten 2016 von 317 Mio € auf 243 Mio € nach. Das entspricht einem Rückgang von 23,4 Prozent. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind indes um 12,8 Mio € auf 21,2 Mio € gestiegen. Dieser Anstieg resultierte im Wesentlichen aus der Veräußerung von Tochtergesellschaften in Höhe von 10,8 Mio €.

Ursächlich für den Umsatzrückgang waren laut Halbjahresbericht die reduzierten Mengen durch die Portfolioanpassungen. Bereinigt um in 2017 und 2016 veräußerte Gesellschaften des Segmentes Stahl- und Metallrecycling sowie weitere Portfoliobereinigungen ergebe sich allerdings ein signifikanter Umsatzanstieg von etwa 30 Prozent, vor allem durch eine positive Preisentwicklung bei Fe- und NE-Metallen, heißt es in dem Bericht.

Vorsteuergewinn steigt deutlich

Der Vorsteuergewinn (EBT) legte von -2,0 Mio € auf 25,36 Mio € zu. Beim EBITDA gibt die Alba-Führung ein Ergebnis von 22,4 Mio € an - nach 2,0 Mio € in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Bereinigt um die Einmaleffekte aus Portfoliooptimierung, weiteren Unternehmenstransaktionen und Anlagenverkäufen beträgt das EBITDA 9,7 Mio €, was eine Verbesserung um 7,6 Mio € gegenüber dem Vorjahresvergleichswert bedeutet. Für das EBITDA geht Alba weiterhin von einer deutlichen Verbesserung aus. Das Konzernergebnis wuchs von 11,2 Mio € auf 25,0 Mio €.

Die Veräußerungen der Gesellschaften des Segmentes Dienstleistung – ohne die Alba SE – war im März erfolgt. Der Veräußerungspreis an die Alba Services Subholding GmbH betrug 1,8 Mio €. Die Umsätze dieser Sparte betrugen bis Ende März dieses Jahres 93,1 Mio €, dazu gehören die Rücknahme- und Erfassungssysteme für Verpackungen und Altprodukte.

Weiterhin wurden im März auf Anweisung der Alba Group KG weitere Gesellschaften aus dem Segment Stahl- und Metallrecycling verkauft. So wurde die Alba Metall Süd Franken GmbH und die Alba Metall Süd Rhein-Main GmbH an die Alba International Holding GmbH veräußert. Die Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH - einschließlich deren Tochtergesellschaft Projektgesellschaft Nauen GmbH - ging an die Alba Services Subholding GmbH. Die Erlöse für diese Verkäufe summierten sich auf insgesamt 18,4 Mio €.

