Alba baut in Meßkirch keine LVP-Sortieranlage

Der Entsorger Alba baut nun doch keine Sortieranlage für Leichtverpackungen im baden-württembergischen Meßkirch. Das bestätigte ein Sprecher von Alba in Berlin. Alba-Gruppe wollte ursprünglich die neue Anlage im Industriegebiet Nördlicher Bodensee bei Meßkirch für 50 Mio € errichten und 2019 in Betrieb nehmen. Dort sollte eine komplett vollautomatische Sortieranlage für jährlich 120.000 Tonnen Leichtverpackungen aus dem dualen System entstehen.

Grund für den Rückzug der Berliner ist die offenbar schnellere Konkurrenz von Suez in Ölbronn bei Pforzheim. „Zwar war bekannt, dass es seitens der Wettbewerber Anlagenerweiterungen in der Region geben wird“, teilte Alba-Pressesprecher Henning Krumrey mit.

Das allein habe für die Pläne von Alba aber keine Bedeutung gehabt. „Nun aber ist bekannt geworden, dass eine zu nah stehende Anlage mit erheblichen Investitionen in Kapazität und moderne Technik aufgerüstet wird.“ Diese Veränderungen in der Region veränderten die bisherigen Annahmen erheblich, so der Alba-Sprecher.

Das Landratsamt im Enzkreis hatte wie berichtet Suez die erforderliche Genehmigung im Oktober nach längerem Ringen erteilt. Alba wollte mit der geplanten Anlage in Meßkirch den Inhalt von Gelben Säcken aus dem südlichen Teil Baden-Württembergs sortieren.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.