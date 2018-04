3i Infrastructure und DWS übernehmen Attero

Der niederländische Entsorger Attero wechselt erneut den Eigentümer. Wie Attero mitteilte, hat sich der bisherige Eigner – der Private-Equity-Investor Waterland – mit einem Konsortium bestehend aus dem britischen Finanzinvestor 3i Infrastructure und der Deutsche-Bank-Tochter DWS auf den Verkauf des Entsorgers geeinigt. 3i und DWS werden demnach jeweils die Hälfte der Anteile übernehmen.

Ein Kaufpreis ist nicht direkt bekannt gegeben worden. 3i teilte allerdings mit, 201 Mio € für die Übernahme des 50-Prozent-Anteils an Attero investieren zu wollen. Die Investitionssumme beider Anleger dürfte damit etwas über 400 Mio € liegen. Das niederländische „Financieel Dagblad“ berichtet mit Berufung auf Insider allerdings von mehr als 750 Mio €, wobei unklar ist, ob diese Angabe die Schulden beinhaltet oder nicht.

Der vorgeschlagene Verkauf sei dem Betriebsrat von Attero vorgelegt worden, der in Kürze eine Stellungnahme zum Verkauf an das Konsortium abgeben werde, heißt es in der Pressemitteilung von Attero weiter. Das Vorhaben sei darüber hinaus unter anderem den Gewerkschaften gemeldet worden und werde der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorgelegt. Attero erwartet den Abschluss der Transaktion im Laufe des Jahres 2018 nach Erhalt der entsprechenden Genehmigungen.

1,8 Mio Tonnen Verbrennungskapazität

Neben den beiden Müllverbrennungsanlagen in Wijster und Moerdijk mit einer Behandlungskapazität von zusammen 1,8 Mio Tonnen besitzt Attero noch zwei Sortier- und Vorbehandlungsanlagen, sechs Vergärungsanlagen, sieben Kompostieranlagen und zehn Deponien. Allerdings ist die thermische Abfallverwertung das Hauptgeschäft, mit dem Attero nach Angaben von 3i Infrastructure etwa 80 Prozent des Umsatzes generiert.

3i bewertete insbesondere die langfristigen Verträge von Attero mit seinen Kunden positiv. Mit zwei der größten und leistungsfähigsten Müllverbrennungsanlagen des Landes sei Attero auf dem niederländischen Markt gut positioniert, teilten die britischen Investoren mit.

