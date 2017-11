Schrottpreise im November gestiegen

Der deutsche Schrottmarkt reagierte auf die deutlichen Preisrückgänge im letzten Monat mit einer Gegenbewegung. Der Preisanstieg im November wird getragen von einer sehr guten Beschäftigungslage der hiesigen Stahlwerke.

Infolge der Preisrücknahme sollen Händler und Anfallstellen im vergangenen Monat teilweise Material zurückgehalten haben. Außerdem sei das zu Ende gehende Geschäftsjahr gut gelaufen, sodass einige Händler Mengen für einen guten Start mit ins neue Jahr nehmen wollten.

Nicht alle Werke sollen die geplanten Mengen auch erhalten haben. Die Stahlwerke mussten daher im November ein Preissignal geben, um ihre Versorgung mit Schrott zu sichern. Wie zu hören war, planen viele Werke zum Jahreswechsel keine Produktionsstillstände und decken sich mit Material ein, solange das Wetter gut ist, um nicht von einem plötzlichen Wintereinbruch überrascht zu werden.

Die Türkei verhält sich derzeit vordergründig sehr zurückhaltend mit Einkäufen, bemüht sich im Hintergrund dennoch um Cargos. Dass die Exportläger den Preisanstieg im November in abgeschwächter Form nachvollzogen haben, wird als Indiz dafür genommen, dass die Türkei weiterhin am Markt ist. Ein anderer Händler rechnet bereits im Dezember wieder mit Nachfrage aus der Türkei. Allerdings sei das Wirtschaftswachstum in der Türkei derzeit fragil. Die Situation für Unternehmen sei aufgrund der politischen Lage schwieriger geworden.

