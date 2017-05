Zukunft der MVA Weisweiler bis zum Jahr 2030 gesichert

Die Zukunft der Müllverbrennungsanlage Weisweiler ist bis 2030 gesichert. Wie die AWA Entsorgung mitgeteilt hat, haben sich die Verhandlungspartner AWA, die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN), der Kraftwerksbetreiber RWE Power und der Zweckverband Entsorgungsregion West darauf geeinigt, die Anlage über 2021 hinaus zu betreiben. 2021 ist die MVA abgeschrieben.

In den vergangenen Jahren – als die Verbrennungspreise niedrig und Kapazitäten mehr als genug vorhanden waren – fiel des Öfteren der Name Weisweiler, wenn es um den Abbau von Überkapazitäten in Nordrhein-Westfalen ging.

Verbrennungspreise für kommunale Abfallmengen sinken

Bei den Verhandlungen hätten die Ziele „Versorgungssicherheit in der Region“ und „Gebührenstabilität für die Bürger durch Senkung der Verbrennungskosten“ im Vordergrund gestanden, heißt es in der Mitteilung der AWA. Ab 2021 stehe den beiden Gesellschaftern AWA und EGN jeweils die Hälfte der Verbrennungskapazität zur Verfügung. Ab dann soll ein Festpreis für die Verbrennung der kommunalen Abfallmengen gelten, der deutlich günstiger sein soll als die bisherige Preisbasis. Durch die Festpreisregelung und entfallene Finanzierungskosten sollen die Bürger der Region entlastet werden.

Weiteres Einsparpotential liegt den Angaben zufolge in der neuen Struktur der technischen Betriebsführung der MVA Weisweiler. Ab 2021 wird die MVA eigenes Personal einsetzen. Bislang stellt RWE Power über das benachbarte Braunkohlekraftwerk Weisweiler das Personal. Ab 2021 beschränkt sich die Zusammenarbeit mit RWE auf die technische Anbindung von Teilen der Infrastruktur und der Energieerzeugung, die Gestellung von Wartungs- und Servicepersonal sowie der Werksfeuerwehr.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.