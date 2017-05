Zementindustrie wirbt für Mitverbrennung

Der Verband der europäischen Zementindustrie hat ihre im Sommer des vergangenen Jahres veröffentlichte Studie „Market opportunities for use of alternative fuels in cement plants across the EU“ aktualisiert. Demnach können die Kosten für die thermische Abfallbehandlung europaweit gesenkt werden, wenn der Abfall zunehmend in Zementwerken mitverbrannt wird, weil man sich dadurch den Bau von Müllverbrennungsanlagen spart.

Die Studie wurde vom Beratungsunternehmen Ecofys erstellt und berücksichtigt in der neuen Fassung nun insgesamt 14 Mitgliedstaaten der EU. In der ersten Auflage der Studie hatten die Autoren lediglich drei Fallbeispiele skizziert. Der aktualisierten Studie zufolge könnten die 28 Mitgliedstaaten der EU bei einer Substitutionsquote von 60 Prozent nicht nur 26 Mio Tonnen Kohlendioxid-Emissionen einsparen, sondern auch Investitionskosten von rund 12 Mrd € in neue Verbrennungskapazitäten in Müllverbrennungsanlagen.

Substitutionsquote bedeutet in dem Fall, dass 60 Prozent der für die Zementherstellung benötigten Energie statt über fossile über alternative Energieträger gewonnen wird – also insbesondere über zu Ersatzbrennstoffen aufbereitete heizwertreiche Abfälle. Chembureau zufolge liegt die durchschnittliche Substitutionsquote in der EU bei rund 41 Prozent, was gegenüber der ersten Auflage eine Steigerung von fünf Prozent bedeutet.

Den vollständigen Artikel zu der aktualisierten Studie von Chembureau lesen Sie in EUWID Recycling und Entsorgung 21/2017. Premium-Abonnenten können den Artikel ab morgen im E-Paper lesen.

Noch kein Premium-Abonnent? Bestandskunden können derzeit zum Sonderpreis auf unser Premium-Angebot upgraden.